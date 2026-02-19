賴清德北埔慈天宮發紅包福袋 竹北市長鄭朝方生日許三願

總統賴清德（左）大年初三下午到新竹縣北埔鄉慈天宮發紅包福袋。（記者洪美秀攝）

總統賴清德今天下午到新竹市香山財神廟發1元紅包福袋後，又趕往新竹縣北埔鄉慈天宮祈福參香發新春1元紅包福袋，民進黨竹縣黨部主委、也是竹北市長鄭朝方恰逢今天生日，鄭朝方許下3個願望。賴清德再次細數台灣經濟成長成果，感謝國人在士農工商堅守工作崗位，每個人都很用心、非常努力，為了自己的家庭，也幫社會、國家持續進步。

賴清德說，去年台灣在經濟上交出亮眼的成績單，特別是對美關稅談定後，對台灣未來的經濟發展，特別是中小微企業的發展，是一個新局面的開始。他也提到，新竹縣未來也是一個新局面的開始。因為縣長楊文科已2任屆滿，非常希望在國家新局面開始的時候，新竹縣也有一個新局面的開始。新竹縣進步，國家也同樣進步。

鄭朝方隨後致詞向總統賴清德提到今天是他的生日，將許3個願望，他說，第一個獻給我們台灣，希望立法院的國防特別預算趕快審，另就是總預算，因為裡面有一項是「大新竹的高中」，如果沒有趕快審的話，明年有2000多名學生沒有辦法上學。新竹縣有2席立委，希望可以趕快，大家來拜託他們要把事情做好。

第二個希望是竹北的改變，竹北市這幾年能見度很高。在新竹縣有三個「第一」：竹北是最大的縣轄市；湖口鄉是全台灣、全國最大的鄉；那最大的鎮也在新竹縣，是他的故鄉竹東鎮。既然新竹縣有這麼多的第一，希望新竹縣越來越好，竹北要越來越好，北埔也要越來越好，除竹北，12鄉鎮也要越來越好，走向新方向。第三個則放在心裡，祝福大家身體健康、新年快樂。

總統賴清德大年初三下午到新竹縣北埔鄉的慈天宮發紅包福袋，一旁竹北市長鄭朝方（左）適逢生日，也許下3個願望。（記者洪美秀攝）

