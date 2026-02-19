人氣爆棚！蘇巧慧攜手蔡其昌淡水發福袋 臨時辦起簽名會近千球迷排隊

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排中）今午與同黨立委、中華職棒會長蔡其昌（前排左）到淡水清水巖發送福袋。（記者黃政嘉攝）

「台灣尚勇、新年快樂！」今天大年初三，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧上午推出長期支持基層體育的政績影片，下午再與同黨立委、中華職棒會長蔡其昌到淡水清水巖發送福袋，吸引近千球迷大排長龍領取。蔡其昌表示，他拜託清水巖眾神佛3件事，包括立法院盡快通過總預算、軍購預算，以及蘇巧慧高票當選新北市長，再來是台灣隊能和前年12強賽一樣，取得佳績。

農曆春節後，台灣隊3月將赴日本東京拚戰WBC，蘇巧慧與蔡其昌今午在清水巖發送福袋，眾多球迷身穿台灣隊帽Ｔ、球衣排隊領福袋，本來安排媒體聯訪，因現場人數眾多，臨時為致詞，發完後還應熱情球迷要求辦起簽名會。蔡其昌表示，他向清水巖眾神佛拜託，拜託3件事，第1件最要緊，希望立法院可以順利通過總預算、軍購預算，以及很多福國利民的法案，保庇國家國泰民安。

請繼續往下閱讀...

第2件，蔡其昌說，今年新北市長選舉，蘇巧慧不僅是「水獺媽媽」會講故事，也跟她爸爸蘇貞昌一樣會做事，會做事才是新北市民最喜歡的，誰有能力解決問題、誰會做事，「跟蘇巧慧同事很久，我知道選她絕對沒問題，希望蘇巧慧心想事成，另外同行的民進黨新北市議員鄭宇恩與同黨的新北市議員初選參選人游明諺也都可以高票當選。

第3件，蔡其昌表示，台灣隊這次參加世界棒球經典賽，比12強更困難，對手都強得嚇死人，但球是圓的，「人生啊！我們遇到的都跟打球一樣，每件都困難，但我們一關一關來面對，一關一關來通過」，希望清水祖師及眾神佛可以神威顯赫，跟12強一樣，讓這次比賽也能拿到很好的成績。

蔡其昌強調，如果縣市長、民意代表愛體育、支持運動、愛棒球，相信台灣體育的環境就會越來越好，體育好，台灣就會出頭，「不然我們要出頭，都會被對方（中國）打壓」，體育如果有名，全世界都知道，台灣的能見度可以變很大，提醒大家有空也要多運動。

蘇巧慧表示，蔡其昌來自台中清水地區，她打趣說，人不親土親，土不親名字親，「來清水巖最親啦！」既然要選一個地方來發「Taiwan尚勇」小紅包福袋，當然就是淡水清水巖。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今午與同黨立委、中華職棒會長蔡其昌到淡水清水巖發送福袋，吸引近千球迷大排長龍領取。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）與中華職棒會長蔡其昌（右二）今午在淡水清水巖發送福袋，發完後還應熱情球迷要求辦起簽名會，人氣爆棚。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法