賴清德新竹發福袋！力挺國防預算 「公司有賺錢要請保全」

總統賴清德今天大年初三到新竹市香山財神廟發1元紅包福袋。（記者洪美秀攝）

總統賴清德今天大年初三下午到新竹市香山財神廟祈福及發1元紅包福袋，新竹天氣溫暖舒適，吸引大批民眾排隊領福袋，排隊人龍綿延1公里長。民眾都說拿到總統的紅包福袋，今年一定順利大發財，福氣滿滿。賴清德也細數政府照顧人民的各項政策，更以公司有賺錢要請保全保護家園為例，籲立法院能趕緊審查通過8年1.25兆的國防預算，更說今年台美對等關稅成功談好，將持續帶領台灣經濟成長，與全民共享經濟紅利。

賴清德偕香山財神廟主委黃健榮與副主委陳可欣和立院總召柯建銘及民代向大家拜年，並說今天代表國家政府發送1元福袋給大家，雖是1元福袋，但這是來自國家、政府的福氣，接著提到台灣去年的經濟成長，已達8.68%，比日本韓國及美國和鄰近的中國都高，台灣股市更站上3萬3千多點，國家整體的經濟是在進步。

請繼續往下閱讀...

他也提到最近提出的8年1.25兆的國防特別預算，要來強化台灣的國防力量。並舉日本今年的國防預算就達1.8兆，韓國今年國防預算也有1.4兆新台幣，而台灣編列的特別預算，是分8年編1.25兆。以台灣的經濟實力，絕對有能力可負擔國防的預算。並說如果一間公司有賺錢，或家裡有賺錢，大家可能會找保全吧？就是請保全簽約，讓家裡比較安全、或是公司比較安全。同樣的道理，國家面對中國的威脅，難道不用強化我們的國防力量來保護人民生命財產安全嗎？

賴清德也提到行政院主計總處已發表預測，預測今年2026年，台灣的經濟成長率，將成長7.71%，但國際性財經研究單位，已預估台灣今年經濟成長率會超過百分之8。隨後他也細數政府照顧人民的政策，包括0到6歲國家一起養的補助，還有讀高中高職，不管公私立，都不用學費，由政府出。讀私立大學學費比較貴，中央也有補助，未來領老農津貼的人，1個人1個月追加到1萬元，沒公保、沒勞保也沒農保的家庭主婦，參加國民年金，未來1個人1個月至少可領5千元。

賴清德細數台灣經濟成長，期與國人共享經濟紅利。（記者洪美秀攝）

總統賴清德到新竹市香山財神廟發1元紅包福袋，想領取的民眾相當多，排隊人龍綿延1公里。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法