    政治

    王金平院長春節餐會 陳其邁現身難得與「她」合照

    2026/02/19 17:18 記者黃佳琳／高雄報導
    立委柯志恩（右）與高雄市長陳其邁（左）在前立法院長王金平舉辦的新年餐會上，留下難得的合影。（民眾提供）

    立委柯志恩（右）與高雄市長陳其邁（左）在前立法院長王金平舉辦的新年餐會上，留下難得的合影。（民眾提供）

    前立法院長王金平每年大年初三固定在路竹老家舉辦新年餐會，今年現場席開45桌，將代表國民黨參加高雄市長選舉的立委柯志恩，也在餐會上與高雄市陳其邁留下合影，柯向陳喊話，未來如有機會到中央任事，相信能發揮與高雄市議會朝野議員的溝通順暢，讓目前高度對立的朝野政局獲得緩解。

    今年王金平的新年餐會邀請陳其邁、前立委侯彩鳳、前高雄市議長黃啟川及高雄在地不分朝野黨派民代、里長，以及王金平院長南一中校友、工商界與大岡山地區在地醫療院所同仁等，在王金平帶領下，眾人舉杯互道新年快樂，祝福彼此和家人新的一年馬上成功、心想事成。

    柯志恩致詞時強調，王金平院長的新年餐會是高雄政壇的傳統，也是大家學習王金平院長待人處事的最好場合，明年大家都一定會在王院長的餐會中相聚；柯也向與會的市長陳其邁喊話，希望陳其邁未來如有機會到中央任事，相信能發揮與高雄市議會朝野議員的溝通順暢，讓目前高度對立的朝野政局獲得緩解，柯、陳兩人也同框合照，留下難得合影。

    前立法院長王金平每年大年初三固定在路竹老家舉辦新年餐會。（民眾提供）

    前立法院長王金平每年大年初三固定在路竹老家舉辦新年餐會。（民眾提供）

