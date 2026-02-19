賴清德苗栗參香祈福 鍾東錦、陳品安當面爭取建設 賴清德允重視協助

苗栗縣長鍾東錦（前排左二）當面向總統賴清德請命，爭取增設國小及科學實驗中學等教育建設。（記者張勳騰攝）

總統賴清德今（19）日到苗栗縣頭份市永貞宮參香祈福，賴總統致詞時指出，從蔡總統到他任內近10年期間，已大幅改善苗栗縣的財政。中央政府給苗栗縣政府兩千多億的補助，今年要給苗栗縣的比去年又多了28億元。對於苗栗縣長鍾東錦當面爭取在頭份市增設一所國小，及科學實驗中學等地方建設，以及民進黨縣長參選人陳品安爭取中山高頭份第二交流道及五楊高架延伸到頭份市；賴總統則強調，會予以重視，並協助苗栗縣各項建設，讓苗栗縣能夠更加發展、更加進步，且他當總統是不分黨派，各縣市都要發展。

鍾東錦致詞時，首先感謝賴總統將苗栗的財劃法分級由一級變成四級，並補足苗栗醫療資源不足，惟苗栗教育資源也非常不足，目前教育處正規劃頭份國中要蓋35間教室。還有文中7照南國中要蓋30間教室，各需近4億元，另在頭份建國國中慈輝分校蓋一所國小，總經費約16億8千萬，同時因在竹南、頭份及銅鑼科學園區等上班人口加起來將近15000人，其子女在這邊念書的有7000多人，已把學校擠滿，投資教育就是投資苗栗及台灣的未來，希望賴總統給苗栗一所科學實驗中學。

陳品安則表示，在她受徵召參選縣長時，就特別跟賴總統說，苗栗醫療資源不足是苗栗人的痛，很謝謝總統看到這件事情，行政院長特別到苗栗來補助部立苗栗醫院的急重症醫療大樓；其次是頭份第二交流道，包含五楊高架延伸到頭份，可以解決很多人交通上的不便，這部分她也有請總統及交通部長來幫忙，相信很快就可以讓頭份更發展。

賴總統指出，他當總統是不分黨派的，各縣市都要發展，因為每一個人民都是國家的主人，所以他當總統，縣長的需求，立委或是議員、縣長候選人的建議，他都很重視，雖然很困難，但他都會排除萬難，協助大家完成心願。從蔡英文總統到他任內，近10年期間，已大幅改善苗栗縣的財政。中央政府給了苗栗縣政府兩千多億元補助，今年給苗栗縣比去年又多了28億元。

賴清德強調，中央不僅讓苗栗縣財政平衡，一些交通建設、醫療服務或是教育服務，他都很重視。其實，不是苗栗縣縣長會跟他講而已，陳品安在他還沒來苗栗縣之前，都已經跟他講了，大家都很關心苗栗縣未來發展。他一定會努力協助苗栗縣各項建設，讓苗栗縣能夠更加發展、更加進步。

民進黨苗栗縣參選人陳品安（左）向總統賴清德爭取中山高頭份第二交流道，及五楊高架延伸到苗栗等重大建設。（記者張勳騰攝）

