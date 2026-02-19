副總統蕭美琴到屏東市發紅包 連貓也有份

有民眾知道副總統蕭美琴愛貓，特別抱著愛貓來向副總統領紅包。（記者李立法攝）

副總統蕭美琴今天到屏東發紅包，受到民眾熱情歡迎，她大讚屏東的天氣最溫暖，很有「恆春」的感覺；她並親切地向每位領取紅包的民眾打招呼，祝福每一個人新年快樂，讓領到紅包的民眾都非常開心。

蕭美琴今天下午在屏東縣長周春米等人陪同下，前往屏東市永安里的南方代天府祈福，聽到副總統要來發紅包的民眾，中午已經在廟前大排長龍，蕭美琴向五府千歲參拜後，逐一將印有「七喜春來」賀詞的馬年紅包發給每位鄉親。

民眾扶老攜幼前來領取副總統的紅包沾喜氣，有新手爸媽抱著嬰兒來討紅包添福氣，也有民眾知道副總統蕭美琴愛貓，特別抱著家中愛貓來向副總統領紅包，令蕭美琴感到驚喜，開心與貓主人親切互動。

蕭美琴說，春節期間她到全台各地發紅包，她覺得屏東天氣最溫暖，很有「恆春」的感覺，她祝福大家新年快樂，希望每一個人在新的一年都要努力、加油。

屏東縣長周春米說，副總統蕭美琴代表總統府到屏東發紅包，現場準備一千多個紅包全部發完，展現蕭副總統的高人氣，她也要祝福每位屏東鄉親，在新的一年勇氣加倍，馬到成功。

民眾扶老攜幼向副總統蕭美琴（中蹲者）領紅包。（記者李立法攝）

小朋友開心展示副總統蕭美琴發的春節紅包。（記者李立法攝）

