為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    副總統蕭美琴到屏東市發紅包 連貓也有份

    2026/02/19 16:33 記者李立法／屏東報導
    有民眾知道副總統蕭美琴愛貓，特別抱著愛貓來向副總統領紅包。（記者李立法攝）

    有民眾知道副總統蕭美琴愛貓，特別抱著愛貓來向副總統領紅包。（記者李立法攝）

    副總統蕭美琴今天到屏東發紅包，受到民眾熱情歡迎，她大讚屏東的天氣最溫暖，很有「恆春」的感覺；她並親切地向每位領取紅包的民眾打招呼，祝福每一個人新年快樂，讓領到紅包的民眾都非常開心。

    蕭美琴今天下午在屏東縣長周春米等人陪同下，前往屏東市永安里的南方代天府祈福，聽到副總統要來發紅包的民眾，中午已經在廟前大排長龍，蕭美琴向五府千歲參拜後，逐一將印有「七喜春來」賀詞的馬年紅包發給每位鄉親。

    民眾扶老攜幼前來領取副總統的紅包沾喜氣，有新手爸媽抱著嬰兒來討紅包添福氣，也有民眾知道副總統蕭美琴愛貓，特別抱著家中愛貓來向副總統領紅包，令蕭美琴感到驚喜，開心與貓主人親切互動。

    蕭美琴說，春節期間她到全台各地發紅包，她覺得屏東天氣最溫暖，很有「恆春」的感覺，她祝福大家新年快樂，希望每一個人在新的一年都要努力、加油。

    屏東縣長周春米說，副總統蕭美琴代表總統府到屏東發紅包，現場準備一千多個紅包全部發完，展現蕭副總統的高人氣，她也要祝福每位屏東鄉親，在新的一年勇氣加倍，馬到成功。

    民眾扶老攜幼向副總統蕭美琴（中蹲者）領紅包。（記者李立法攝）

    民眾扶老攜幼向副總統蕭美琴（中蹲者）領紅包。（記者李立法攝）

    小朋友開心展示副總統蕭美琴發的春節紅包。（記者李立法攝）

    小朋友開心展示副總統蕭美琴發的春節紅包。（記者李立法攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播