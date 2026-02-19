為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民眾黨幹部上桌打麻將！黃國昌「一舉動」挨轟超不衛生

    2026/02/19 17:30 即時新聞／綜合報導
    四叉貓今日在Threads上發文表示，黃國昌邊打麻將邊吃東西，把麻將沾的到處都是。（取自四叉貓Threads）

    春節期間打幾把麻將，是民眾與親友相聚時最喜歡的活動之一。民眾黨主席黃國昌日前與秘書長周榆修等幾位幹部打麻將，結果遭網友質疑邊打麻將邊吃東西「不衛生」。

    民眾黨主席黃國昌與民眾黨秘書長周榆修、民眾黨發言人張彤、民眾黨立法院黨團主任陳智菡齊聚一堂打麻將，氣氛輕鬆熱絡，眾人邊打還一邊聊法律問題以及選戰情勢，過程也被民眾黨YouTube頻道「民眾之聲」播出。

    不過，黃國昌當天邊吃零食邊打麻將，有網友在Threads上轉發影片截圖以及相關片段，引發其他網友批評「不衛生」、「噁心」。

    四叉貓今日在Threads上發文表示，黃國昌邊打麻將邊吃東西，把麻將沾得到處都是，引發網友討論，結果竟還有小草出來護航，稱牌桌上的陳智菡也邊打邊吃，只要大家同意打麻將可以吃食物就好了。

    對此，四叉貓忍不住問，黃國昌的口水沾到麻將，陳智菡用手碰完麻將再拿食物吃，這樣算是他們兩人的間接接吻嗎？貼文一出，網友紛紛留言：「你好煩，大過年的別那麼噁心」、「這衛生習慣很有問題耶！沒有叉子？沒有筷子？」、「大過年的不要這樣好嗎」。

    在 Threads 查看

