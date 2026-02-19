怕親戚問東問西？ 網友祭出政治話題神救援 釣出賴清德親回冷笑話

賴清德建議過年期間，如果不知道跟親戚朋友說什麼，不妨說一個冷笑話。（圖擷取自@william_chingte社群平台「Instagram」）

有網友分享，回親戚家見到剛出社會的表妹開始被遠房親戚詢問「薪水、感情」方面的問題時，他一個箭步向前「賴清德現在執政一年多……」，客廳的資深大人話鋒直接轉向政治，他覺得自己拯救了表妹、也謝謝總統賴清德護國之虞，保護了一個孩子的過年心情。不料，釣到賴清德回覆IG影片建議「講冷笑話」。

賴清德在社群平台「Instagram」發文表示，過年期間，他知道年輕的朋友都很怕長輩的關心，因此今年過年他特別安排了「馬年冷笑話時間」，讓大家過年不用問東問西，只問身邊親友：好不好笑？也提醒大家：團聚時刻，大家互相尊重、也留點空間給彼此，一起過個和氣又圓滿的好年。

影片開頭是賴清德封自己為「講冷笑話高手」。冷笑話內容為：有一天小美問小明，從台北騎車到台南要多久，小明說「要很久吧」，小美又問「那起碼要多久？」，小明說「騎馬一定更久啊」。

網友對冷笑話的接受程度不一，「笑話是冷的，總統是暖的」、「謝謝威廉一直到處推銷冷笑話」、「感謝總統在台南熱翻的時候降點溫度」、「哈哈哈釣出本人」、「過年還得靠你坦（挺）親戚」、「恭喜獲得總統級的冷笑話⋯」、「威廉說冷笑話的成功率：20%，威廉海巡示範救場的熱忱：1,000,000%」。

