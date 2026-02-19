賴清德苗栗參香扮財神爺發1元福袋 盼鄉親賺大錢

總統賴清德到苗栗縣頭份市永貞宮參香祈福，致詞強調政府會對人民提供更好的照顧。（記者張勳騰攝）

總統賴清德今（19）日苗栗縣頭份市永貞宮參香祈福，發送「1元福袋」給現場鄉親；賴總統指出，「一元復始，萬象更新」，發1元福袋是要給大家帶來福氣，尤其大年初三，迎財神爺，請把他當作財神爺。大家拿到了這份1元福袋，就會賺大錢。賴清德並強調，經濟在進步，然後稅收在增加，所以政府要對人民提供更好的照顧，「加薪、減稅、增進社會福利」，就是希望讓台灣每一個人，都能夠在這塊土地上安居樂業。

賴總統今天在苗栗縣長鍾東錦、永貞宮管理委員會主任委員、苗栗縣議會副議長張淑芬、立委陳超明及民進黨苗栗縣長參選人陳品安、黨籍縣議員等民代陪同前往永貞宮拜，祈求國泰民安，風調雨順。

賴清德致詞指出，去年南部有颱風，造成重大災情；東部也有颱風，燕子湖堰塞湖那邊也造成重大災情；中部也有非洲豬瘟。所以他到媽祖廟永貞宮替台灣人民祈福，希望今年不管是哪一個縣市，都能夠平平安安、順順利利。同時他要代表國家、代表政府，發放一元福袋給大家，有一句話說「一元復始，萬象更新」；所以去年如果大家很順利，今年會更順利；如果過去一年大家不是那麼愉快，那不愉快會留在過去，新的一年迎接一個更好的未來。所以一元是要給大家的，帶來福氣。

賴清德強調，行政院最近通過3件事，也就是要加強對弱勢民眾的照顧，第一，如果是低收入戶，從上個月開始，每人每個月可以多領1千塊錢。如果是4口之家，一對夫婦養兩個小孩，這樣就是4千塊錢。如果是中低收入戶，每個月每人增加750元。第二，苗栗縣有很多農民，行政院已經通過，未來請領老農津貼的，會提高到每人每月1萬元。如果民眾不是公保，也不是勞保、農保，主要是家庭主婦，會參加國民年金保險，行政院也已經通過，未來每人每個月提高到5千元。

總統賴清德到苗栗縣頭份市永貞宮，發送一元福袋給小朋友。（記者張勳騰攝）

總統賴清德到苗栗縣頭份市永貞宮參香祈福，發送一元福袋給鄉親，盼鄉親賺大錢。（記者張勳騰攝）

