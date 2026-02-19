為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    民眾過年瘋看甄嬛傳！一畫面聊天室突狂刷「大清鄭麗文」

    2026/02/19 14:35 即時新聞／綜合報導
    當播到經典「皇后燒香連斷兩次」一幕時，聊天室突然狂刷一排「鄭麗文」。（取自粉專「事實盛於雄辯」）

    今年農曆春節，八大電視台在YouTube直播宮鬥經典劇《後宮甄嬛傳》24小時馬拉松，並開放聊天室讓網友線上聊天、討論。當播到經典「皇后燒香連斷兩次」一幕時，聊天室突然狂刷一排「鄭麗文」，連結到國民黨主席鄭麗文16日出席法鼓山撞鐘活動祈福儀式，手中紅繩在儀式中兩度劇烈抖動的詭異景象。

    在《後宮甄嬛傳》第70集，皇后黨已節節敗退時，香港演員蔡少芬飾演的皇后烏拉那拉想通過禮佛焚香來平復心情，第一次燒香，心中默禱希望能夠保住地位，結果手上的香莫名其妙就斷了；她不信邪，屏息凝神再次點香，結果又斷了第二次。該橋段象徵著「不祥之兆」，代表皇后權力的傾頹。

    有網友在臉書分享播到此處時，YouTube聊天室上觀眾們的反應，只見一票網友狂刷：「鄭麗文」、「大清鄭麗文」、「天意」、「鄭麗文 哈哈哈哈哈哈」；對此，臉書相關貼文下方，網友也紛紛留言：「線會抖兩次，是因為預告有魔頭降臨，一暈一吐」、「這個梗真的燒燙燙太厲害了」、「我真的要笑死」。

    針對紅繩激烈抖動引發討論，鄭麗文本人則是回應，她強烈感受到神明的感召，回應她虔心祝禱，「我心頭震動、感受強烈，誓願會善盡最大在野黨主席的責任，為人民好好監督執政黨，也祈求神明的引導保佑祝福。」

