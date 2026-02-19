被總統點名「麥克風以後會比較大隻」 陳其邁正面回應了

陳其邁正面回應賴清德點名「麥克風以後會比較大隻」。（記者黃佳琳攝）

大年初二（18日）被總統賴清德點名「麥克風以後會比較大隻」的高雄市長陳其邁，今走訪廟宇發放小紅包時正面回應此事；陳其邁說，市政的工作，一分一秒都不能鬆懈，「也一定會跟我們中央及國會合作」，希望高雄能夠一天比一天更加的進步。

大年初二（18日），總統賴清德持續到各地參拜祈福，昨天上午參訪高雄時，面對年底即將卸任的高雄市長陳其邁，賴總統說，陳其邁不可能輕鬆太久，要有心理準備，麥克風以後會比較大隻，除了市政要交棒給立委賴瑞隆，未來還要幫中央承擔台灣的工作。

請繼續往下閱讀...

陳其邁今回應指出，市政的工作，一分一秒都不能鬆懈，最重要的高雄也處於正在轉型的一個關鍵期，各項重大的產業發展跟建設，也陸陸續續的在進行。像在北高雄最重要的白埔產業園區及捷運紅線等，這些的推動可以說是至關高雄城市轉型非常重要的一個關鍵期。

陳其邁說，自己一定會努力再努力，一分一秒都不會鬆懈，也一定會跟中央及國會合作，希望高雄能夠一天比一天更加的進步，這是市民的一個期待，大家也希望市長不休息，市民就可以安心生活工作，也會把一些重大的工程建設，儘速的讓它能夠在期限內完成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法