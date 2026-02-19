侯友宜初三赴頂泰山巖發福袋 祝賀「馬上賺錢」

新北市長侯友宜大年初三到頂泰山巖並發送新春福袋，祝民眾平安順心、賺錢發大財。（記者黃政嘉攝）

今天是大年初三，位於新北市泰山區的頂泰山巖今天進行三峽長福巖清水祖師六股輪祀頂泰山股值年慶典，新北市長侯友宜今早到頂泰山巖參拜祈福，並發送新春福袋「馬上賺錢」，祝民眾平安順心、賺錢發大財。

頂泰山巖建於1754年，是泰山地區歷史悠久的廟宇，其供奉主神「金面顯應祖師」，現為新北市市定古蹟，侯友宜今早接續到泰山、五股區參拜，他表示，今天初三跟大家拜年，祝大家過年期間都平安、順心，今年發送新春福袋，福袋設計結合旋轉木馬與10元硬幣，有金馬奔騰轉圈，如在新北轉1圈，象徵在新北大家都能賺錢，馬上發大財；排頭香的新北市民謝先生表示，他今天清晨6點半就來排隊，希望拿到市長福袋，討個好彩頭。

頂泰山巖總幹事王淑芳指出，今年由頂泰山巖輪值負責值年慶典，透過創意神豬、平安橋等形式，為顯應祖師賀歲，也替信眾祈福，此外，廟方每年初一到初五也準備素的平安麵，讓信眾吃得平安、健康。

新北市長侯友宜今早到頂泰山巖參拜祈福。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜今早到頂泰山巖參拜祈福，另致贈香油錢給廟方。（記者黃政嘉攝）

