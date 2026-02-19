為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    蕭美琴嘉縣發福袋 排第1個7旬視障翁領到很歡喜

    2026/02/19 13:32 記者丁偉杰／嘉義報導
    視障的75歲賴姓老翁（左三）在妻子與小孫子陪同下排第一個，領到副總統蕭美琴福袋。（記者丁偉杰攝）

    視障的75歲賴姓老翁（左三）在妻子與小孫子陪同下排第一個，領到副總統蕭美琴福袋。（記者丁偉杰攝）

    今天大年初三，副總統蕭美琴上午到嘉義縣民雄鄉大士爺廟與慶誠宮參香祈福，並在慶誠宮廟前廣場發福袋，許多人一早就來排隊，不乏拄著拐杖、助行器或坐輪椅的長者，1名75歲的視障賴姓老翁在妻子與小孫子陪同下排第一個領福袋，他說，「今早9點就來排隊，領到副總統福袋很歡喜」。

    今天上午10點半左右，蕭美琴由嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷及多位民進黨黨公職人員陪同先到大士爺廟參香，再走到一街之隔慶誠宮參香並發放福袋。

    許多人一早就來排隊等領福袋，廟宇周邊湧現排隊人龍，其中不乏拄著拐杖、助行器或坐輪椅長者由家人陪同排在隊伍中，大人小孩等領福袋，廟埕人潮滿滿，氣氛熱鬧。

    一名住在民雄鄉視障的75歲賴姓老翁拄著拐杖在妻子與小孫子陪同下，今早9點就來慶誠宮排隊排第一個，當領到副總統福袋時，他笑嘻嘻說「很歡喜」。

    過程中蕭美琴沒有致詞，她向民眾祝賀新年快樂，約在現場停留不到1個小時，隨即轉往嘉義市繼續走春發福袋行程。

    不少拄著拐杖、助行器的長者也來排隊副總統蕭美琴福袋。（記者丁偉杰攝）

    不少拄著拐杖、助行器的長者也來排隊副總統蕭美琴福袋。（記者丁偉杰攝）

    副總統蕭美琴在慶誠宮廟前發福袋，許多人一早就來排隊。（記者丁偉杰攝）

    副總統蕭美琴在慶誠宮廟前發福袋，許多人一早就來排隊。（記者丁偉杰攝）

    視障的75歲賴姓老翁（左）在妻子與小孫子陪同下到慶誠宮領副總統福袋。（記者丁偉杰攝）

    視障的75歲賴姓老翁（左）在妻子與小孫子陪同下到慶誠宮領副總統福袋。（記者丁偉杰攝）

