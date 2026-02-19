蘇巧慧八里參拜發福袋 鐵粉緊跟人氣旺

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今穿著Team Taiwan紅色帽T，到八里開臺天后宮參拜。（記者黃政嘉攝）

「福氣加碼、新年快樂！」今天是大年初三，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今天穿著Team Taiwan紅色帽T，一早喜氣洋洋地接連到蘆洲保和宮、八里開臺天后宮參拜、發送1元福袋，祈求八里、全台灣國泰民安，有鐵粉緊跟蘇巧慧今天的參拜行程，人氣強強滾，蘇巧慧今午將再與立委、中華職棒會長蔡其昌到淡水清水巖發送福袋，她表示，淡江大橋將在今年5月通車，八里也會迎來新的階段，相信八里會愈來愈好。

蘇巧慧人還未到，八里開臺天后宮廟門一早就聚集民眾排隊領福袋，其中1位江小姐是蘇巧慧的忠實粉絲，她另準備蘇巧慧的「恭賀新禧」海報給蘇巧慧簽名，她跟同行友人表示：「蘇巧慧在哪，我們就到哪，今天4場行程都追，拿到蘇巧慧的福袋跟親筆簽名加持，非常開心」。

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧表示，八里的渡船頭，整條有美食、又有風景，還可以坐渡船，淡江大橋將在今年5月通車，八里也會迎來新的階段，相信八里會愈來愈好，帶著在地的里長們一起努力，這就是地方同心協力，讓家鄉建設更好；非常高興有這麼多的好朋友都喜歡來新北，新北真的很棒，有山、有海、有河，以及城市、鄉村，「不管你愛怎麼玩，都可以在新北找到你喜歡的地方，下午我也會再去天元宮看櫻花，新北這麼棒，就像百寶箱，歡迎大家來新北一起玩」。

民進黨新北市議員鄭宇恩與同黨的新北市議員初選參選人游明諺也跟著蘇巧慧到八里開臺天后宮參拜，鄭宇恩表示，大家這麼早來拜拜，希望保佑大家新的1年，馬上有錢，幸福加碼，也希望蘇巧慧順利當選新北市長，為八里帶來更多建設，一起為八里努力；游明諺盼鄉親一同支持蘇巧慧、他與鄭宇恩，祝賀馬年行大運、一路發發發。

蘇巧慧的忠實粉絲準備海報給蘇巧慧簽名後合影。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今到八里開臺天后宮發送福袋。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今到八里開臺天后宮參拜，右為八里開臺天后宮主委張金貴。（記者黃政嘉攝）

