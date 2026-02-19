為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    張惇涵：若童子瑋當選市長 將組「基隆囡仔連線」為市民謀福利

    2026/02/19 12:02 記者盧賢秀／基隆報導
    行政院秘書長張惇涵（左二）與基隆市議長童子瑋（左一）到慈雲寺參拜。（童子瑋辦公室提供）

    大年初三行政院秘書長張惇涵陪同基隆市長參選人、議長童子瑋前往慈雲寺參拜，並發送紅包，向民眾拜年，張惇涵表示，童子瑋積極爭取水污染補助到警察繁重加給，未來童子瑋當選市長，他會跟童子瑋組成中央地方的「基隆囡仔連線」，一起為基隆市民謀福利，幸福加碼。

    張惇涵也是基隆人，他擔任行政院秘書長開始，與童子瑋有許多互動，去年基隆遭遇自來水油污事件，童子瑋就向中央爭取地方清洗水塔、水費減免的補助，而春節前公布的警察勤務加給，也是童子瑋這大半年向行政院極力爭取的成果。

    張惇涵說，他跟童子瑋都是在地出生的基隆囡仔，未來童子瑋當選市長，將組成「基隆囡仔連線」，延續現在行政院在交通、教育、長照、勞工薪資等政策，未來會繼續「幸福加碼」，造福基隆市民。

    童子瑋表示，張惇涵秘書長是蘇貞昌院長、蔡英文總統、賴清德總統所倚重的發言人跟政策幕僚，在基隆水污染的時期，卓榮泰院長特別指派張惇涵統籌協助，他立刻整合經濟部、環境部以及水公司，協助基隆人度過難關，他在群組裡的「立即回報、馬上掌握」，讓他印象深刻。

    童子瑋指出，基隆有許多建設無法以一己之力完成，不管是交通、產業、長照問題，都需要中央政府大力協助，尤其涉及產業發展、港市合作的基隆港計畫，以及攸關10萬通勤族日常的捷運，中央地方必須連線合作，爭取中央更多支持。

    行政院秘書長張惇涵（左一）與基隆市議長童子瑋到慈雲寺發紅包。（童子瑋辦公室提供）

