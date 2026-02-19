賈永婕被封「轉型正義油罐車」張育萌：國民黨仍在阻止台灣追求真相

101董事長賈永婕。（資料照）

電影《世紀血案》未上映就掀起軒然大波，因未取得林義雄及家屬同意拍攝，引發各界質疑。台北101董事長賈永婕近日透露，小年夜終於和林義雄時任助理田秋堇通上電話，兩人聊了30多分鐘，談及歷史與情感，讓她直呼「真的很溫暖」。不過，她也自爆，當晚還因為發出一篇關於鄭南榕的貼文，惹得老公臭臉相待。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌直言，台灣人記憶歷史的困難，主因是「威權政黨」國民黨阻止真相的行動，仍是現在進行式。

賈永婕小年夜與田秋堇通上電話一事，讓張育萌不禁有感而發。他昨（19）晚在臉書發文指出，「為什麼台灣人記憶歷史如此困難？有個威權政黨阻止我們追求真相，仍是現在進行式」，並列出國民黨在在立法院阻撓轉型正義的作為。他指出，去年審議《不義遺址條例》時，國民黨立委鄭天財、林倩綺等人提出將時程納入清朝與荷蘭時期，藉此模糊威權統治焦點，導致發生林宅血案的「義光教會」最終因缺乏專法，被北市府文化局駁回古蹟申請。

請繼續往下閱讀...

他進一步表示，2022年文化部把中正紀念堂一樓，原本陳列「蔣中正事蹟」的展廳，一半維持「蔣中正與中華民國」展，另一半改為「自由的靈魂vs.獨裁者」常設展。展場重現鄭南榕自焚殉難的場景，還原當時《自由時代》週刊的辦公室。然而，藍白在立法院過半之後，去年立刻提案，砲轟「『自由的靈魂 vs.獨裁者』展覽，與蔣中正總統文物常設展放置同一樓層展廳」，是「扭曲國家對重要歷史人物紀念的意義，破壞國家主要藝術文化門面的主視覺」。最後，中正紀念堂的預算被重砍3000萬，「對，國民黨瘋起來，連中正紀念堂的預算都敢砍」。

張育萌提到，國家人權博物館訪談看守所前所長黃福周，比對政治受難者陳中統日記，還原當時看守所的場景。人權館的景美園區，就是白色恐怖時期的景美看守所，橫跨1968到1992年，景美看守所是警總的軍法處看守所。美麗島事件發生後，全台大抓捕。當時的「美麗島大審」就是在景美看守所的第一法庭進行。人權館的常設展，還原當時的收發室、職員辦公室、輔導長室。到展場，可以體驗跟親人面會，還有通信內容被監看的高壓身心狀態。

張育萌續指，去年1月，藍白把國家人權博物館的3成業務費通通凍結；去年8月，文化部再提追加預算，就包括人權館、台灣文學館和台灣博物館的營運費，總共大概5300萬，卻被國民黨立委王鴻薇、羅智強聯手，把文化部追加預算通通刪除，一毛都不留。

針對賈永婕被封為「轉型正義油罐車」，賈董還說自己發文講鄭南榕前輩的事，是「趁老公去洗澡的時候發的」，讓張育萌感嘆，身為台灣人，本身就是很不容易的事，甚至有日本朋友看到中正紀念堂大廳，看見「蔣公座車」威風展示，再走向對面如今是「自由花蕊」常設展，對「加害者與被害者並存」的怪異景象也感到困惑，並問「剛剛對面那個展的黨，不就是加害者嗎？」

最後張育萌分享，自己跟田秋堇在一場人權公約的審查會議曾有一面之緣，對方聽見自己對台灣的未來感到焦慮時，曾溫柔勉勵「民主就是這樣啊，我們手拉著手一起往前進。我們以前要衝破的是戒嚴令。那時候，就像在黑漆漆的隧道裡，不知道盡頭在哪，但民主不就是這樣嗎？只要看到哪裡有光，我們就手拉著手，一起往盡頭的光衝過去。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法