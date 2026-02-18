卓榮泰汐止濟德宮參香 大讚蘇巧慧為新北爭取重大建設

行政院長卓榮泰（前排中）18日下午前往汐止濟德宮參拜，民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧（左二）陪同。（記者俞肇福攝）

行政院長卓榮泰今天（18日）下午在民進黨籍新北市長參選人、立法委員蘇巧慧陪同下，前往新北市汐止濟德宮參拜祈福，卓榮泰並代表賴清德總統向民眾拜年發送福袋。

卓榮泰致詞時指出，他表示，幾年前《通靈少女》影集在汐止濟德宮拍攝，透過HBO串流媒體平台向全世界各地播送，讓濟德宮成為全台灣最國際化、最有名聲的廟宇之一。

請繼續往下閱讀...

今天是大年初二祈求平安與福氣，他肯定民進黨籍立法委員蘇巧慧長期深耕地方，關心校園建設，協助44所學校爭取逾2○○項工程，也推動板橋「兒童未來館」等建設，交通與教育福利均有具體成果。

除了關心孩童，蘇巧慧也積極投入地方治水及交通建設，包括爭取大漢溪、新店溪、淡水河整治，總經費71億元；爭取林口、五股、汐止、土城四大交流道增建，以及爭取淡江大橋建設，總經費23○億元。

卓榮泰說，前行政院長蘇貞昌治軍嚴明、講求效率，行事風格以「衝衝衝」著稱，蘇巧慧則是「巧巧巧」（台語發音，意謂聰明）。期盼未來中央與地方政府攜手合作，凡事一條心互相幫助，共同推動地方建設、解決地方困難，包括解決汐止淹水問題、推動捷運汐東線建設，未來若由蘇巧慧當選新北市長，中央與地方一條心，政策才能順利落實；他並呼籲民眾支持蘇巧慧及民進黨市議員參選人，讓各項政見逐步實現。

蘇巧慧表示，她非常感謝鄉親肯定她10年來的問政成績，她作為新北市長參選人，會持續推出各項政見，也會和最年輕、最有戰力的民進黨新北市議員團隊，以及每一位參選人一起照顧新北市民。

蘇巧慧指出，新北市政工作，本來就是一棒接一棒，她以三重義天宮為例，當時三重義天宮建廟過程中，正是在前台北縣長蘇貞昌任內，與所有的工程團隊、寺廟夥伴一起努力，才在2000年正式竣工，未來如果有機會得到市民的疼惜，擔任新北市長，她一定會繼續為市民打拚，也期盼新年到來，台灣可以繼續繁榮昌盛。

政院長卓榮泰（圖中，穿藍衣者）18日下午前往汐止濟德宮，在民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧陪同下，一起發放一元福袋。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法