為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    卓榮泰汐止濟德宮參香 大讚蘇巧慧為新北爭取重大建設

    2026/02/18 21:00 記者俞肇福／新北報導
    行政院長卓榮泰（前排中）18日下午前往汐止濟德宮參拜，民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧（左二）陪同。（記者俞肇福攝）

    行政院長卓榮泰（前排中）18日下午前往汐止濟德宮參拜，民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧（左二）陪同。（記者俞肇福攝）

    行政院長卓榮泰今天（18日）下午在民進黨籍新北市長參選人、立法委員蘇巧慧陪同下，前往新北市汐止濟德宮參拜祈福，卓榮泰並代表賴清德總統向民眾拜年發送福袋。

    卓榮泰致詞時指出，他表示，幾年前《通靈少女》影集在汐止濟德宮拍攝，透過HBO串流媒體平台向全世界各地播送，讓濟德宮成為全台灣最國際化、最有名聲的廟宇之一。

    今天是大年初二祈求平安與福氣，他肯定民進黨籍立法委員蘇巧慧長期深耕地方，關心校園建設，協助44所學校爭取逾2○○項工程，也推動板橋「兒童未來館」等建設，交通與教育福利均有具體成果。

    除了關心孩童，蘇巧慧也積極投入地方治水及交通建設，包括爭取大漢溪、新店溪、淡水河整治，總經費71億元；爭取林口、五股、汐止、土城四大交流道增建，以及爭取淡江大橋建設，總經費23○億元。

    卓榮泰說，前行政院長蘇貞昌治軍嚴明、講求效率，行事風格以「衝衝衝」著稱，蘇巧慧則是「巧巧巧」（台語發音，意謂聰明）。期盼未來中央與地方政府攜手合作，凡事一條心互相幫助，共同推動地方建設、解決地方困難，包括解決汐止淹水問題、推動捷運汐東線建設，未來若由蘇巧慧當選新北市長，中央與地方一條心，政策才能順利落實；他並呼籲民眾支持蘇巧慧及民進黨市議員參選人，讓各項政見逐步實現。

    蘇巧慧表示，她非常感謝鄉親肯定她10年來的問政成績，她作為新北市長參選人，會持續推出各項政見，也會和最年輕、最有戰力的民進黨新北市議員團隊，以及每一位參選人一起照顧新北市民。

    蘇巧慧指出，新北市政工作，本來就是一棒接一棒，她以三重義天宮為例，當時三重義天宮建廟過程中，正是在前台北縣長蘇貞昌任內，與所有的工程團隊、寺廟夥伴一起努力，才在2000年正式竣工，未來如果有機會得到市民的疼惜，擔任新北市長，她一定會繼續為市民打拚，也期盼新年到來，台灣可以繼續繁榮昌盛。

    政院長卓榮泰（圖中，穿藍衣者）18日下午前往汐止濟德宮，在民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧陪同下，一起發放一元福袋。（記者俞肇福攝）

    政院長卓榮泰（圖中，穿藍衣者）18日下午前往汐止濟德宮，在民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧陪同下，一起發放一元福袋。（記者俞肇福攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播