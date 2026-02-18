為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蘇俊賓偕移工媽咪手作團圓飯 盼13.5萬外國朋友把桃園當第二個家

    2026/02/18 20:59 記者李容萍／桃園報導
    桃園市副市長蘇俊賓（中）大年初二至平鎮移工母嬰庇護中心，與移工朋友們分享年節團圓美食。（桃園市政府提供）

    今天是大年初二回娘家的日子，桃園市有13萬5000多名移工，副市長蘇俊賓的妻子是12歲來台的緬甸華僑，他希望移工朋友能把桃園市當作第二個家，今日前往平鎮區移工母嬰庇護中心，和移工孕媽咪們話家常、賀新年，並製作傳統湯圓與印尼椰絲球等美食，透過跨國甜點外交分享無國界的年節氣氛。

    蘇俊賓指出，桃園市有13萬5000名移工，參與城市的重大發展，希望移工朋友在台灣的這段時間把桃園當作第二個家。為了照顧特殊情況的移工朋友，市府勞動局協助安置的人數由2023年的126人增加到2025年的208人，其中多數是勞資爭議、重大傷害或懷孕期間因雇主無法妥善照顧者，市府提供了安置的空間，讓移工朋友彼此支持，得到照顧。

    蘇俊賓表示，桃園的移工安置處所原本有10處，為了落實移工關懷與保障權益，勞動局去年在平鎮區新增一處懷孕移工母嬰庇護中心，提供更完善專業的安置與照顧，讓孕期中的女性移工能安心待產，也讓新生命在安全的環境中迎接未來。

    平鎮區移工母嬰庇護中心共安置15對母子以及10位待產中的準媽媽，十分熱鬧，蘇俊賓現場發送新春紅包給媽媽跟小朋友們，小BABY「人生中第一個紅包」是在台灣領到，應該是個很棒的回憶。

    蘇俊賓今年也按照往例，和大家一起手作團圓飯，包括有印尼薑黃飯、沙嗲、炸天貝等印尼美食，甜點則有象徵「幸福圓滿」的紅白小湯圓，印尼媽媽們則教他製作同樣代表團圓的椰絲球，大年初二，這場「跨國甜點外交」洋溢溫馨年節氣氛。

    蘇俊賓（中）和大家一起手作團圓飯，包括有印尼薑黃飯、沙嗲、炸天貝等印尼美食。（桃園市政府提供）

    長蘇俊賓（右）大年初二至平鎮移工母嬰庇護中心發紅包。（桃園市政府提供）

