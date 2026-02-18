嘉義水上鄉長臉書發威 半小時助走失紅貴賓團圓

水上鄉長林緗亭的阿嬤抱著可愛紅貴賓。（林緗亭提供）

一隻紅貴賓狗今天晚上六點多，跑到嘉義縣水上鄉水上村保安宮前遊蕩，被水上鄉長林緗亭的堂妹撿到，先透過保安宮廣播系統尋找失主，但沒人出面認領，只好帶來堂姐服務處安置。林緗亭隨即在臉書發布「失狗招領」訊息，結果約半小時就被領回，鄉長臉書發威，結束狗狗流浪記。

林緗亭表示，這隻超級可愛的紅貴賓，繫著鈴鐺及穿紅色衣服，還包著尿布，代表有人飼養，只是不知何走失，因而先安置在服務處與我的家人一起吃團圓飯，也請看到這個公告的失主盡快連繫。

林緗亭指出，臉書發布沒多久，就有賴姓鄉親回覆說「我鄰居的狗狗，我們正在找」，隨即到服務處代為領回鄰居走失的紅貴賓狗。

據賴姓鄉親說，紅貴賓狗與阿公做伴，阿公可能沒有在用臉書，因而不知道鄉長發布的「失狗招領」訊息，而保安宮廣播時，可能因冬天門窗緊閉沒有聽到，錯失第一時間領回愛犬的機會。擔心鄰居阿公晚上獨自出門危險，因而由他們到鄉長服務處代為領回，讓狗主人可以安心。

鄉長的「失狗招領」公告，附上林緗亭阿嬤抱著可愛紅貴賓狗照片，臉友留言打趣稱「直接認養陪伴阿嬤」，令人莞爾。

水上鄉長林緗亭與走失的紅貴賓。（林緗亭提供）

