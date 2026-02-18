為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    嘉義水上鄉長臉書發威 半小時助走失紅貴賓團圓

    2026/02/18 20:26 記者蔡宗勳／嘉義報導
    水上鄉長林緗亭的阿嬤抱著可愛紅貴賓。（林緗亭提供）

    水上鄉長林緗亭的阿嬤抱著可愛紅貴賓。（林緗亭提供）

    一隻紅貴賓狗今天晚上六點多，跑到嘉義縣水上鄉水上村保安宮前遊蕩，被水上鄉長林緗亭的堂妹撿到，先透過保安宮廣播系統尋找失主，但沒人出面認領，只好帶來堂姐服務處安置。林緗亭隨即在臉書發布「失狗招領」訊息，結果約半小時就被領回，鄉長臉書發威，結束狗狗流浪記。

    林緗亭表示，這隻超級可愛的紅貴賓，繫著鈴鐺及穿紅色衣服，還包著尿布，代表有人飼養，只是不知何走失，因而先安置在服務處與我的家人一起吃團圓飯，也請看到這個公告的失主盡快連繫。

    林緗亭指出，臉書發布沒多久，就有賴姓鄉親回覆說「我鄰居的狗狗，我們正在找」，隨即到服務處代為領回鄰居走失的紅貴賓狗。

    據賴姓鄉親說，紅貴賓狗與阿公做伴，阿公可能沒有在用臉書，因而不知道鄉長發布的「失狗招領」訊息，而保安宮廣播時，可能因冬天門窗緊閉沒有聽到，錯失第一時間領回愛犬的機會。擔心鄰居阿公晚上獨自出門危險，因而由他們到鄉長服務處代為領回，讓狗主人可以安心。

    鄉長的「失狗招領」公告，附上林緗亭阿嬤抱著可愛紅貴賓狗照片，臉友留言打趣稱「直接認養陪伴阿嬤」，令人莞爾。

    水上鄉長林緗亭與走失的紅貴賓。（林緗亭提供）

    水上鄉長林緗亭與走失的紅貴賓。（林緗亭提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播