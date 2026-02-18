偕蘇巧慧三重發福袋 卓榮泰：盼行政立法2院合作好好審預算、法案

大年初二，行政院長卓榮泰（左）昨與民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧（右）、立委李坤城等前往三重義天宮參拜、發福袋。（記者黃子暘攝）

大年初二，行政院長卓榮泰今（18）日與民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧、立委李坤城等前往三重義天宮參拜、發福袋。卓榮泰說，政府在三重協助推動捷運環狀線北環段、前瞻建設建置地下停車場等；不過中央總預算等案尚在立法院未審議，盼春節過後，行政、立法院重新啟動新的合作模式，好好審預算與法案，讓台灣更好，中央也有更多力量幫助地方建設。

卓榮泰指出，三重匯聚多個縣市的鄉親，是台灣經濟發展縮影，中央與地方要充分合作協助發展，中央在三重協助多項建設，其中包括興華公園地下停車場也將在今年啟用，立委蘇巧慧、李坤城不斷爭取更多建設，但總預算案還卡在立法院；他和總統賴清德都有信心，盼春節過後，立法、行政院啟動新的合作模式，好好審議預算、法案，包括總預算、軍購特別預算、副院長鄭麗君從美國帶回來的台美關稅談判結果等，若能通過，台灣會更好。

卓榮泰表示，去年大家都很拚，經濟成長率、國民所得都很高，如立法、行政二院合作，好好審議法案、預算，中央會有更多預算力量協助地方，包括蘇巧慧爭取敬老愛心卡點數提高、65歲以上長輩假牙補助等，在在需要立委們的支持。

此外，卓榮泰也讚揚蘇巧慧成績表示，她爭取230多項學校建設，也致力推動淡江大橋通車、大漢溪等河川整治工程，希望中央地方合作打拚，百工百業再衝一波，讓國家經濟再發展。

蘇巧慧打趣說，她被提名為市長參選人，雖年輕，但被稱為「母雞」，她與參選連任的黨籍市議員、市議員參選人、里長們是一個團隊，希望選民支持「新北隊」，讓他們有機會為「三重埔」、新北打拚。

行政院長卓榮泰（左拿麥克風者）盼春節過後，行政、立法兩院重新啟動新的合作模式，好好審預算與法案。右為民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧（右）。（記者黃子暘攝）

行政院長卓榮泰（前排左三）昨與民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧（前排右二）、立委李坤城（前排左二）等前往三重義天宮參拜、發福袋。（記者黃子暘攝）

