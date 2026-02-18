祀典武廟主委疑染諾羅嘔吐噴濺到總統 黃偉哲：第一時間即表達關心

台灣祀典武廟主委林培火疑染諾羅病毒突然嘔吐，人在現場的市長黃偉哲，也上前關心。（記者劉婉君攝）

總統賴清德今（18日）回到台南，前往台灣祀典武廟發放紅包，祀典武廟主委林培火疑感染諾羅病毒，突然嘔吐，賴清德也被稍微噴濺到。有民眾根據新聞報導的影片，質疑站在另一側的台南市長黃偉哲反應淡定。市府以影片還原現場，說明黃偉哲第一時間即上前表達關心，為讓救護人員進入才退到外圍。

賴清德上午到台灣祀典武廟發放紅包，立委陳亭妃致詞時，林培火突然身體不適並嘔吐，站在其右側的賴清德被噴濺到，賴清德與安南醫院院長林聖哲等人，隨即上前探視林培火的身體狀況，黃偉哲隨後也前往關心，現場相當混亂。

南市府發言人田玲瑚表示，黃偉哲第一時間即前往關心林培火的身體狀況，當時現場有專業醫護人員，若太多人湧上前關心，恐會阻礙空氣流通與搶救動線，因此國安人員請包括黃偉哲在內的現場非醫療專業人士先行離開。

田玲瑚強調，依照現場狀況，「不圍觀、不擋道」才是最好的協助，若太多人湧上前，恐造成醫護困擾，而黃偉哲除了第一時間表達關心，後續也協助就醫安排。

總統賴清德大年初二到台灣祀典武廟發紅包時，祀典武廟主委林培火疑因家人感染諾羅病毒，突然不適、嘔吐，緊鄰的賴清德肩膀、左手遭到輕微噴濺。（記者劉婉君攝）

