「咪琴」粉絲大集合！副總統宜蘭二結王公廟發福袋 近2000人排隊領

大年初二，副總統蕭美琴下午到宜蘭二結王公廟參拜，由行政院政務委員陳金德（左2）、顧問林國漳（左3）、立委陳俊宇（右2）等人陪同。（記者王峻祺攝）

副總統蕭美琴今天下午3點到宜蘭二結王公廟參拜祈福，隨後在廟埕發福袋，吸引近2000人排隊，現場宛如粉絲見面會，爭相和副總統合影，更有民眾抱著毛小孩、寵物鳥一起領祝福，見蕭美琴親切互動、滿臉笑顏，直呼「真的好親民！」

大年初二，蕭美琴下午到二結王公廟參拜，由行政院政務委員陳金德、顧問林國漳、立委陳俊宇等人陪同，向「古公三王」祈求國泰民安、風調雨順；民進黨發言人韓瑩也趁著年節返鄉、出席參拜行程，會後還和副總統合影。

祈福後，蕭美琴隨即轉往廟埕發放福袋，現場湧入近2000人依序排隊進場，有民眾攜家帶眷前來，更有人抱著毛小孩、寵物鳥一起領紅包，副總統見孩童、乘坐輪椅者，還特地蹲低身體遞上福袋，更吉言祝福「身體健康、新年快樂」，讓其中一位阿嬤感動到將紅包放在胸口攥緊緊。

現場也猶如粉絲見面會，許多民眾爭相和蕭美琴合影，會後還簇擁著要和她握手，而她也展現親民一面，與民眾開心互動。蕭美琴致詞說，即便這個世界有很多的動盪跟不確定，但過去這一年，在國人共同努力下，看到經濟的指標、股市及出口的成長，也都創下新紀錄，相信我們一起團結、一起努力，台灣一定會更好。

蕭美琴溫暖遞上福袋，祝福阿嬤身體健康。（記者王峻祺攝）

有民眾帶毛小孩一起領祝福。（記者王峻祺攝）

蕭美琴到宜蘭發福袋，吸引近2000人排隊，現場宛如粉絲見面會，爭相和副總統合影。（記者王峻祺攝）

