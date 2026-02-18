為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「咪琴」粉絲大集合！副總統宜蘭二結王公廟發福袋 近2000人排隊領

    2026/02/18 16:49 記者王峻祺／宜蘭報導
    大年初二，副總統蕭美琴下午到宜蘭二結王公廟參拜，由行政院政務委員陳金德（左2）、顧問林國漳（左3）、立委陳俊宇（右2）等人陪同。（記者王峻祺攝）

    大年初二，副總統蕭美琴下午到宜蘭二結王公廟參拜，由行政院政務委員陳金德（左2）、顧問林國漳（左3）、立委陳俊宇（右2）等人陪同。（記者王峻祺攝）

    副總統蕭美琴今天下午3點到宜蘭二結王公廟參拜祈福，隨後在廟埕發福袋，吸引近2000人排隊，現場宛如粉絲見面會，爭相和副總統合影，更有民眾抱著毛小孩、寵物鳥一起領祝福，見蕭美琴親切互動、滿臉笑顏，直呼「真的好親民！」

    大年初二，蕭美琴下午到二結王公廟參拜，由行政院政務委員陳金德、顧問林國漳、立委陳俊宇等人陪同，向「古公三王」祈求國泰民安、風調雨順；民進黨發言人韓瑩也趁著年節返鄉、出席參拜行程，會後還和副總統合影。

    祈福後，蕭美琴隨即轉往廟埕發放福袋，現場湧入近2000人依序排隊進場，有民眾攜家帶眷前來，更有人抱著毛小孩、寵物鳥一起領紅包，副總統見孩童、乘坐輪椅者，還特地蹲低身體遞上福袋，更吉言祝福「身體健康、新年快樂」，讓其中一位阿嬤感動到將紅包放在胸口攥緊緊。

    現場也猶如粉絲見面會，許多民眾爭相和蕭美琴合影，會後還簇擁著要和她握手，而她也展現親民一面，與民眾開心互動。蕭美琴致詞說，即便這個世界有很多的動盪跟不確定，但過去這一年，在國人共同努力下，看到經濟的指標、股市及出口的成長，也都創下新紀錄，相信我們一起團結、一起努力，台灣一定會更好。

    蕭美琴溫暖遞上福袋，祝福阿嬤身體健康。（記者王峻祺攝）

    蕭美琴溫暖遞上福袋，祝福阿嬤身體健康。（記者王峻祺攝）

    有民眾帶毛小孩一起領祝福。（記者王峻祺攝）

    有民眾帶毛小孩一起領祝福。（記者王峻祺攝）

    蕭美琴到宜蘭發福袋，吸引近2000人排隊，現場宛如粉絲見面會，爭相和副總統合影。（記者王峻祺攝）

    蕭美琴到宜蘭發福袋，吸引近2000人排隊，現場宛如粉絲見面會，爭相和副總統合影。（記者王峻祺攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播