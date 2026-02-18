為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    澎湖赤崁娘家宴為陳光復祈福 選將齊聚選戰氣味濃

    2026/02/18 16:41 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖娘家宴起源白沙赤崁村，今年席開150桌。（記者劉禹慶攝）

    澎湖娘家宴起源白沙鄉赤崁村，今大年初二（18）日席開150桌，邀請遠道返鄉的赤崁女兒們齊聚一堂，由於今年是選舉年，現場選將齊聚，充滿濃厚的選舉氣氛。昨（17）日大年初一澎湖縣大家長陳光復，在文化局演藝廳發放福袋不幸重摔昏迷，娘家宴開始由赤崁社區理事長黃天香，率先公開為縣長祈福。

    白沙鄉赤崁村2000年首創大年初二「牽手回娘家．村民大團圓」共餐活動，聲勢也一直是全澎湖最浩大、約在150桌。由於成效良好，引發各村里仿效，2019年創下共席開1151桌、1萬1510人參與紀錄後，時任澎湖縣長賴峰偉卻在隔年宣布停止補助，加上老人凋零和赴台過年，接下來遇上疫情衝擊停辦，今年僅剩下白沙鄉赤崁和湖西鄉鼎灣2村舉辦、共計206桌。

    由於今年是選舉年，現場來賓包括鄉長宋萬富、議員宋昀芝、魏睿宏、許國政、無黨縣長參選人葉竹林、白沙鄉代會主席吳良添，還有澎湖縣政府顧問吳南宏，鄉長參選人吳龍河、涂順清、黄健化都到場，把握人潮聚集機會爭取民眾支持。

    黃天香表示，赤崁娘家宴要感謝當年老村長黃明男創舉，能藉此機會，許久不見的親朋老友都能齊聚一堂，社區民眾都可報名，社區則負責向縣長、議員等民代爭取經費補助買摸彩品；今年摸彩150桌通通有獎、還有第二輪及白腹魚彩品，讓大家有吃又有拿，家家戶戶滿載而歸，今年每桌是6000元。

    娘家宴會場財神爺坐鎮，祝賀新春快樂。（記者劉禹慶攝）

    150桌摸彩桌桌有獎，有吃又有拿。（記者劉禹慶攝）

    幸運抽中白鑽魚得主，高興有美食可以帶回台灣享用。（記者劉禹慶攝）

