賴清德雲林發福袋 強調政府護農決心

賴清德總統大年初二到雲林發福袋，外國朋友也開心排隊領取。（記者黃淑莉攝）

總統賴清德今（18日）下午到雲林虎尾福安宮、斗六長和宮參拜祈福及發送福袋，雲林是農業大縣，賴總統致詞時強調，我國與美國簽署對等貿易協定（ART）豬肉、花生等作物有調降關稅部分，政府會監控各種變化，並成立300億「農安基金」來協助受影響的農民，也會持續關心所有農民、保障農民權益。

賴總統今天下午2點半、3點40分左右，在立委劉建國等多位雲林在地黨公職人員陪同下，抵達虎尾福安宮糖廠媽、斗六石榴班長和宮斑鳩媽參拜，祈求媽祖婆保祐國泰民安、風調雨順，福安宮正在辦理新建工程，賴總統當場捐助10萬元建廟。

賴總統指出，這次對美談判過程中，他最掛念的是台灣的農產品，立委劉建國也常打電話或在民進黨中常會開會時向他提到，工業發展重要，但農民權益一定要保障，尤其是雲林最大宗的稻米，也是攸關國家糧食安全，所以稻米台灣守住關稅沒有降，另外雲林占全國最多的大蒜，還有雞肉也都守住。

賴總統說，豬肉部分日本、韓國的美豬進口關稅都降至零，台灣談判很久、擋很久，3年後降到一半，另外花生也有調降，主要是考量台灣花生是帶殼的，美國與現已開放進口的巴西、印度及阿根廷花生都是去殼，美國的競爭對手是巴西、印度及阿根廷等國。

賴清德總統強調，在農業部分政府真的有保住國家利益、農民利益、糧食安全與國民健康，後續政府會嚴格監控各種變化，並成立300億基金來協助農民。

賴清德總統也宣布，未來老農津貼提高一個人領超過1萬元，國民年金也一併提高月領5000元。他強調，經濟進步、稅金增加，要拿來照顧人民，提高國防力量，國家安全經濟才會繼續進步，人民才能得到照顧。

賴清德總統大年初二到雲林發福袋。（記者黃淑莉攝）

賴清德總統大年初二到雲林發福袋，致詞時強調政府護農決心。（記者黃淑莉攝）

