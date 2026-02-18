為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「反傅聯盟」逼傅崐萁回防選花縣長？游淑貞：應該不會

    2026/02/18 16:04 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮縣吉安鄉長游淑貞（右3）今天在吉安鄉好客藝術村發放馬年金幣，吸引民眾合照。（記者花孟璟攝）

    今年地方九合一選舉，花蓮縣長徐榛蔚兩任屆滿，國民黨迄今尚未確認花蓮縣長提名人選，被外界視為「徐榛蔚接班人」的吉安鄉長游淑貞，今天在吉安好客園區發馬年金幣，許多支持者大喊「游縣長當選」。對於傳出傅崐萁有可能回防花蓮選縣長，游淑貞今首次闢謠說「大家都耳語啦」、「我想應該是不會」。

    吉安鄉公所今起到初五每天在吉安鄉好客藝術村舉辦新春市集，游淑貞現身發放馬年金幣「每天200份起跳」，吸引大批走春民眾排隊領取；現場也有鄉公所員工親切叮嚀可以幫拿手機拍合照，支持者高喊「支持游縣長當選」，氣氛熱烈。

    對於傅崐萁可能回鍋，游淑貞強調「應該是不會」，因為國民黨在花蓮需要年輕人傳承接棒，藍營在花蓮才能生生不息，花蓮需要有更新的創意來創造未來多元產業，幫助年輕人回鄉；她相信「傅會以立委的高度」，在中央發揮強而有力的角色，替地方爭取交通路網及產業。

    近來地方盛傳傅崐萁要回防選花蓮縣長，原因是泛藍陣營出現「4打1」態勢，無黨籍議長張峻、無黨籍議員魏嘉賢、以及國民黨前花蓮市長葉耀輝、媒體人何啟聖等「反對傅崐萁大聯盟」成形，傅崐萁擔憂游淑貞不夠力，將丟掉經營20多年的花蓮。

    國民黨花蓮縣黨部急著公布內參民調、向黨中央推薦提名游淑貞，然而黨中央對此以及葉耀輝、何啟聖的抗議，始終冷處理，至今尚未確認人選，是否會讓傅崐萁「壓線」接受徵召，國民黨態度令人玩味。

    游淑貞認為，她擔任鐵人鄉長，在地方耕耘將近10年，尊重黨中央的提名作業程序，在提名及徵召未確定人選之前，她會每一天都克盡職責地努力，國民黨內還有前市長葉耀輝、何啟聖2位，黨都有在協調。她強調，縣長提名攸關底下的鄉鎮長、鄉鎮市民代表、村里長選舉，希望黨中央盡快、才不會延宕到後面選舉的安排。

    游淑貞被視為徐榛蔚愛將，去年在吉安鄉多處豎立看板。（記者花孟璟攝）

