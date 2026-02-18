為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    初二拜廟行程首站彌陀 陳其邁：得力幕僚在地人 每次公文都OK

    2026/02/18 15:51 記者王榮祥／高雄報導
    高雄市長陳其邁今天初二到彌陀區彌壽宮參拜，與廟方團隊一起比出超人十字死光手勢。（高市府提供）

    高雄市長陳其邁今初二安排多處拜廟行程，上午第一站選擇位於海岸的彌陀區，他透露自己最得力的幕僚就是彌陀人，難怪每次跟彌陀有關係的公文都OK。

    大年初二迎新春，陳其邁今陸續走訪彌陀區彌壽宮、梓官中崙城隍廟參拜祈福，現場發送小紅包為市民朋友送上新春祝福，排隊人潮絡繹不絕，現場氣氛熱鬧。

    他隨後再陪同總統賴清德前往岡山壽天宮、前鎮鎮南宮參拜，祈求國泰民安、風調雨順，下午轉往旗津中洲廣濟宮與天后宮發送新春小紅包，向市民朋友拜年。

    陳其邁表示，近年在中央支持下，高雄各項重大建設不斷，包括台積電落腳高雄、捷運紅線延伸至岡山車站，及運動中心、社會住宅等多項重大建設。

    他感謝賴總統在面對國際局勢與經貿挑戰時，站在第一線為產業發展爭取有利條件，讓台灣在半導體與高階製造保持競爭力，盼未來中央地方攜手合作，讓國家更安全、高雄更進步。

    陳其邁在彌陀受訪時指出，高雄幅員遼闊，市府致力推動區域均衡發展，近年與中央共同合作，持續推動彌陀地區多項公共建設，包括碼頭工程改建、漁港整修、過港橋工程等，投入經費超過新台幣8億元。

    他同時爆料，市長辦公室一位得力幕僚就是彌陀人，難怪每次跟彌陀有關的公文都OK，還有一位隨扈娶了彌陀媳婦，所以他也常有機會到彌陀走走。

    陳其邁初二拜廟首選彌陀，透露得力幕僚就是彌陀人。（高市府提供）

