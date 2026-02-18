蕭美琴走春「戰貓帽Ｔ」爆紅 全網狂敲碗︰哪裡能買到它？

副總統蕭美琴今年農曆春節前往各地走春拜年、發送新年福袋，其隨扈團隊身上的「戰貓帽T」，意外成為網路熱門話題。（記者李容萍攝）

農曆春節期間，副總統蕭美琴前往各地與民眾走春拜年、發送新年福袋。不少眼尖網友發現，蕭美琴的隨扈全部穿著有「韌性戰貓」、「Team Taiwan」圖文的軍遊騎兵綠色帽T，簡約明瞭又台味滿滿的設計，迅速在社群平台掀起大批網友熱烈討論，不斷敲碗詢問蕭美琴哪裡才能購買到這件「戰貓帽T」。

目前「戰貓帽T」在臉書、Threads等社群平台成為熱門話題，網友紛紛表示，「許願戰貓帽T」、「我需要賣場連結！」、「咪琴隨扈人員好幸福！」、「為什麼找不到購買連結」、「把帽T購買連結放出來！」、「這件衣服好看，要去哪裡下單」、「為什麼都偷偷地做可愛的T恤？然後都不給網址」、「我喜歡戰貓特勤隊的概念，更親民，更有靈活性」、「戰貓T這種高詢問度，咪琴副總統不乾脆組成戰貓民防部隊嗎？」。

請繼續往下閱讀...

也有親自前往蕭美琴走春地點領取福袋的網友透露，他們詢問蕭美琴本人「戰貓帽T」能在哪裡購買，結果得知它竟然是「非賣品」，為隨扈團隊自行設計製作，市面上並未販售，並且最後一件「戰貓帽T」已經送給前總統蔡英文。其他網友得知此事，隨然感到很失落不已，但也轉而表示，「年後報名入伍有沒有的送？」、「現在報名隨扈還來得及嗎？」、「送如果有賣，隨扈就不能穿了！不然穿上混入怎麼辦？」。

另據本報昨（17）日報導，這件帽T正面寫著「Team Taiwan」，LOGO採用12強經典賽的加油口號、背面字樣「Anping（安平）」，則是台灣歷史起點的標記，代表「歷史在背後，榮耀在胸膛」；「韌性戰貓」的圖案，為象徵突破限制、彈性應變與守護先鋒的特質。此外，蕭美琴隨扈團隊昨日穿的帽T顏色，是戰術色彩中的「遊騎兵綠（Ranger Green）」；今（18）日去領福袋的網友指出，隨扈們的帽T似乎是軍綠色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法