    首頁 > 政治

    林子宇稱汐止「綠到出汁」 詹凌瑀：黃國昌當年是靠禮讓才上的耶

    2026/02/18 15:06 即時新聞／綜合報導
    針對林子宇稱汐止「綠到出汁」，詹凌瑀直言：「這種程度的政治判斷力，真的別出來選議員丟人現眼了，憑這股凶狠勁，去當個太妹頭可能還比較適任！」（資料照）

    民眾黨主席黃國昌大年初一（17日）前往板橋走春拜年，遭到群眾嘲諷，民眾黨新北市議員參選人林子宇對此表情凶狠地朝群眾大喊「新年快樂」，相關影片在網路上瘋傳，事後林子宇發文提及「新春耍流氓的側翼」，再度引發網友怒火。媒體人詹凌瑀質疑：「這副太妹樣說是市議員參選人？我還以為是哪來的角頭大姐在圍事。」

    詹凌瑀以「沒唸書真可怕！汐止藍到發紫，有人卻喊綠到出汁？」為題發文，並提到林子宇為了護航黃國昌，對著民眾凶狠大吼「新年快樂」，過去更曾經荒謬地說汐止「綠到出汁」。

    詹凌瑀表示，攤開中選會資料，汐止長年是藍營票倉，黃國昌當年都是靠禮讓才上的，之後賴品妤也贏得很辛苦，林子宇連這種基本選區結構都搞不清楚，還好意思在那邊大小聲？

    詹凌瑀直言：「這種程度的政治判斷力，真的別出來選議員丟人現眼了，憑這股凶狠勁，去當個太妹頭可能還比較適任！」

