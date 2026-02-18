為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    副總統級校稿！插畫家繪「4戰貓萌圖」 釣出蕭美琴親回「1失誤」

    2026/02/18 15:08 即時新聞／綜合報導
    副總統蕭美琴是著名愛貓人士，不僅有著「戰貓」、「咪琴」等暱稱，家中還收養4隻可愛的貓咪。（資料照，副總統辦公室提供）

    身為著名「貓派」成員的副總統蕭美琴，不僅有著「戰貓」、「咪琴」等暱稱，她與家中4隻可愛的貓咪互動，更時常成為網路熱門話題。近期一名台灣插畫家繪製蕭美琴的4隻愛貓萌圖，並分享到社群供大眾觀賞，未料竟意外釣出蕭美琴親自校閱這張繪圖中的「唯一失誤」，此舉隨即掀起大批網友熱烈討論。

    今（18日）上午，台灣插畫家「腦開 Open Brain」在社群平台Threads曬出最新繪圖，並在貼文簡短介紹繪圖名為「真•戰貓特勤隊」。從圖片顯示，4隻花色不同、站起來背對人的貓咪，身上都穿著蕭美琴維安團隊自行設計的「戰貓帽T」，4隻貓咪從左到右分別為乳牛貓「Fluffy」、黑貓「Happy」、三花貓「阿花」與虎斑貓「Tiger」。

    繪圖發布後，吸引不少熱愛貓咪的網友關注，甚至引起蕭美琴注意，特意留言向「腦開 Open Brain」指出，站在繪圖最右邊的壯漢「Tiger」，本尊尾巴其實是天生偏短、民間視為帶來好運福運的「麒麟尾」。蕭美琴事後還轉發這張繪圖，還幽默寫下對這張繪圖的想法，「低調專業，彈性應變；歷史與戰力在背後，榮耀在胸前」。

    許多網友見狀，則紛紛留言笑說，「副總統級校稿」、「好喜歡這個小細節」、「親娘！馬上認出來」、「媽媽都是一眼認出小孩特徵的」、「太專業了，一眼看出這小細節」、「果然是媽咪，一眼就認出差異XD」。另有不少人趁機敲碗，希望蕭美琴能販售這款戰貓帽T，「那個購買連結勒？」、「我就ven，購買連結在哪裡？」。

