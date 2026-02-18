行政院長卓榮泰基隆天顯宮參拜 祝福童子瑋成為「持家的市長」

行政院長卓榮泰（左四）今天（18日）到基隆和平島天顯宮，在基隆議長童子瑋（圖右三戴眼鏡者）陪同下，代表總統發放1元紅包。（記者俞肇福攝）

行政院長卓榮泰今天（18日）早上在民進黨基隆市長參選人、基隆市議長童子瑋陪同下，到基隆市天顯宮參香祈福，卓榮泰致詞時肯定童子瑋從議員到議長勤走基層，待人親切做事認真又陽光，為了非六都警察超勤津貼，多次到行政院長辦公室，幫員警爭取加碼4成，童子瑋還提出老人年金與端午節、中秋節與春節的三節慰問金要加碼，中央會在財務更好情況下支持；他期勉童子瑋，從「顧家的議長」，未來成為「持家的市長」，更祝福童子瑋，為基隆市民投出3分球。

卓榮泰上午10時到基隆市和平島天顯宮參拜祈福，隨後又到基隆港西岸的聖安宮參拜，並代表賴清德總統發放1元福袋。民進黨基隆市黨公職人員均到場。卓榮泰說，大年初二他選在台灣頭的基隆出發，展開春節走春參香之旅，要從台灣頭的基隆天顯宮，一路參香祈福到台灣尾的屏東車城福安宮。

卓閣揆：若童子瑋當立法院長 他大概不會那麼辛苦

卓榮泰致詞說，童子瑋主持議事非常公正，沒有與基隆市政府對抗，基隆市政府提出的法案、該給的預算，童子瑋都讓它通過，「與立法院不一樣，怎麼差這麼多」！

卓榮泰轉頭看向童子瑋說，若是由童子瑋擔任立法院長，他大概現在就不會那麼辛苦；童子瑋擔任議員、議長，要為地方、為建設、為國家，不可以偏一私一黨，童子瑋改變很多，變得沉穩、成熟，而且很民主。

卓揆說，而改變最少的也是童子瑋，童從擔任議員到現在當議長，看起來都一樣，待人親切做事認真又很陽光，總是笑臉迎人，聽說最近要競選中華民國籃球協會理事長，籃球有項特點，無論在哪個位置，隨時能投出3分球，只要投得準，就可以投出3分球，他也要祝福童子瑋為基隆市民投出3分球。

卓榮泰表示，基隆是大家的厝也是家，童子瑋本來是厝邊的議員，現在是顧基隆這個家的「顧家」議長，希望童子瑋未來成為「持家」的市長，從「顧家的議長」變成「持家的市長」，從年輕議員成為「飄撇」（帥氣）的市長。

行政院長卓榮泰（左）今天（18日）到基隆和平島天顯宮，在基隆議長童子瑋（圖右）陪同下參香祈福。（記者俞肇福攝）

行政院長卓榮泰（左）今天（18日）到基隆和平島天顯宮，在基隆議長童子瑋（圖右）陪同下參香祈福；會後與民進黨基隆黨公職人員同框合影。（記者俞肇福攝）

