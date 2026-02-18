「高雄是世界的高雄」 賴清德：疼惜陳其邁、栽培賴瑞隆

總統賴清德上午到高雄岡山壽天宮參香與分送馬年紅包，除大力讚揚市長陳其邁與團隊帶領高雄轉型，也向鄉親喊話疼惜陳其邁、栽培賴瑞隆。（記者王榮祥攝）

總統賴清德今大年初二到高雄分送馬年紅包時，大力讚揚市長陳其邁與市府團隊帶領高雄銳變，形容高雄已不只是台灣的高雄、而是世界的高雄；他向鄉親喊話，進步都市需一棒接一棒，請大家在年底市長選舉中，以疼惜陳其邁的心情、栽培賴瑞隆。

賴清德今上午前往高雄岡山壽天宮參香，並分送馬年紅包給鄉親，第一位民眾清晨5點就到現場，總統到場前，壽天宮前早已大排長龍，彎彎曲曲的人潮綿延逾1公里，還有人穿超人力霸王服裝來領紅包，場面極為熱絡。

請繼續往下閱讀...

任內第二次到壽天宮參拜的賴清德說，他為台灣人民虔誠的向天上聖母媽祖婆祈求，希望媽祖婆大顯神通，保庇台灣國泰民安、風調雨順，高雄市四時無災，所有信男信女大家平安大賺錢。

他進一步指出，今天來分送一元福袋，也是代表國家、政府跟大家說謝謝，台灣過去一年雖遭遇很大挑戰，有颱風、地震、地緣政治變化跟威脅、美國關稅壓力，很感謝台灣百工百業、全體人民用心團結打拚，讓困難一一克服；不但經濟方面交出很好成績單，股市也破歷史高點，相信只要大家團結作夥，台灣一定會更好。

賴清德特別提及高雄市長陳其邁帶領市府團隊不斷建設高雄，過去高雄印象中只是重工業城市，如今已搖身一變，不只重工業，已到高科技產業、還進階到人工智慧科技城，這對高雄市民不只是好，連隔壁台南也受惠。

他強調台灣南北要平衡，南部火車頭就是高雄，並舉台積電最先進製程的五個廠都進駐高雄，未來高雄不只是台灣的高雄、而是世界的高雄，在整個世界繁榮發展上扮演關鍵角色。

賴清德說，高雄交給陳其邁市長帶領，才短短五年就有這麼大成就，除市長與團隊打拚，議會大力支持也是原因。

站在總統立場看整個台灣，希望每個城市都能進步、不分黨派，而進步的都市需要一棒接一棒要繼續繁榮發展，民進黨已提名立委賴瑞隆成為高雄市長候選人，請大家在市長選舉裡，以疼惜陳其邁的心情、栽培賴瑞隆。

有民眾穿著超人力霸王服裝領取總統紅包。（記者王榮祥攝）

賴清德分送馬年紅包給高雄岡山鄉親，優先發給行動不便長者。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法