    政治

    賴清德屏東發福袋祈福 見老婆婆昏倒親遞茶水關心

    2026/02/18 13:17 記者葉永騫／屏東報導
    屏東天氣太熱，一名領取總統福袋的阿嬤排隊昏倒，總統賴清德前來關切。（記者葉永騫攝）

    總統賴清德今天到屏東精明寶宮和海豐三山國王廟發福袋，吸引了上千位民眾排隊領取，賴清德表示，發一元福袋是把福氣送給每一位，並說明與美國簽訂自由貿易協定，讓台灣與日本、韓國公平競爭，強調高科技與傳統產業相互幫忙，共同推動台灣經濟，做好長照、老農津貼、國民年金等，並強調國防力量的重要。

    賴清德今天上午到屏東縣南州鄉精明寶宮、屏東市海豐三山國王廟拜拜及發放福袋給眾，縣長周春米、立委徐富癸、鍾佳濱等人都到場陪同，現場吸引了上千位的民眾排隊領取福袋，由於南部天氣炎熱、加上人潮相當多，一位老阿嬤在精明寶宮排隊時昏倒，賴總統發現後親自走到阿嬤面前關切，讓阿嬤喝杯水，也等到讓阿嬤的意識恢復後，再送往醫院治療。

    賴清德表示，今天到屏東是為了台灣祈福，也向大家拜年，送一元福袋就是把福氣送給每一個人，讓大家在今年都能平平安安、順順利利，與美國簽訂自由貿易協定後，台灣和日本、韓國公平競爭，他相信只要公平，中小企業一定能蓬勃發展，台灣的經濟發展有兩個引擎，科技和傳統產業可以相互幫忙，讓經濟發展更好。

    賴清德說明，台灣在教育、長照上都相當重視用心，零到六歲國家養、高中職到大學學費政府補助，長照及老農津津貼提升，家庭主婦也有國民年金的保障，除了加強對人民的照顧，國防的力量也一定要強化，賺那麼多錢，如果國防不強，就會被侵略，沒辦法為自己打拼，如同就像我們人一樣，身體不健康，賺再多錢也沒路用。國家也一樣，國家國防要力量、國家要安全，有辦法守護人民生命財產安全，「這樣我們賺的錢才留得住嘛！所以我們一定要強化我們的國防力量」。

    總統賴清德屏東發福袋給民眾。（記者葉永騫攝）

    民眾大排長龍領總統福袋。（記者葉永騫攝）

    賴清德屏東發福袋祈福，與民同慶關懷長者狀況。（記者葉永騫攝）

