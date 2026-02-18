民眾黨林子宇「忠心護主」影片瘋傳 她批側翼「耍流氓」反被洗版

昨日黃國昌拜票時被嗆時，林子宇朝群眾大喊「新年快樂」，而當下林子宇表情凶狠，相關影片在網路上瘋傳，被網友批評「流氓」、「太妹」。事後林子宇在臉書發文質疑「不太知道在新春耍流氓的側翼有什麼勇氣在街頭鬧事」，反而又被網友留言洗版。（圖擷取自林子宇臉書）

民眾黨主席黃國昌大年初一（17日）前往板橋走春拜年，和民眾黨新北市議員參選人林子宇一同發放紅包及福袋，不過黃國昌近期拜票時頻頻被嗆，昨日黃拜票時被嗆時，林子宇朝群眾大喊「新年快樂」，而當下林子宇表情凶狠，相關影片在網路上瘋傳，被網友批評「流氓」、「太妹」。事後林子宇在臉書發文質疑「不太知道在新春耍流氓的側翼有什麼勇氣在街頭鬧事」，反而又被網友留言洗版。

黃國昌昨結束拜票準備離去時，被群眾嘲諷：「超速仔黃國昌，市長要選到底喔！」此時林子宇馬上往前大喊「新年快樂！」、「新～年～快～樂！」，離去前還回頭看了群眾一眼。臉書粉專「Mr.柯學先生」將相關影片分享至臉書，批評林子宇「囂張」，許多網友也留言：「根本太妹」、「一句新年快樂講的咬牙切齒，語帶威脅耶。」、「那麼囂張，如果讓她當選了，那還得了啊？」、「好討厭的嘴臉喔」

林子宇昨日下午在臉書發文：「不太知道在新春耍流氓的側翼有什麼勇氣在街頭鬧事，是因為小英總統要大駕光臨板橋嗎？」並提到：「黃國昌出現的每一個場次，都有人用『同樣的台詞』在鬧場，老闆有風度不計較，但說實話，正常有家教、社會化的人都不會這樣來鬧場啦！久了連媒體都知道這把戲很難看，也只有特定幾家會未卜先知知道「開罵時機」然後「剛好」往同個方向拍，簡直荒謬。」

林子宇強調：「台灣會亂，就是有這種人存在，至於是面對一連串精心鋪陳的惡意還高聲祝賀新年快樂的我比較值得被檢討，還是大聲嚷嚷污言穢語的人需要去照照鏡子，公道恐怕自在人心。」最後她則說：「新春要說好話、存好心，做好事喔！給人生不夠溫暖的人一個擁抱。」

不過林子宇此篇貼文沒有緩和作用，再度引發戰火，許多網友紛紛留言：「先檢討人or罵人，最後再跟人說新春要說好話存好事做好事，這樣有比較好嗎？」、「你在網路上罵就很有家教一樣？」、「大年初一就開始檢討選民，真棒棒～」、「妳嘴巴說新年快樂像在罵人…...」、「當下直覺的表情跟情緒反應往往是最真實的。」、「說別人耍流氓，你家是不是沒有鏡子？」、「妳影片的臉是在囂張什麼？」、「你的口氣不像在說好話耶」

