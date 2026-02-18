為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    萬丹農民送紅豆餅讚「守住關稅」 賴清德車內開箱：我喜歡吃！

    2026/02/18 12:19 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德、府秘書長潘孟安在車上大啖萬丹農民送的紅豆餅。（圖擷取自總統府提供影片）

    總統賴清德、府秘書長潘孟安在車上大啖萬丹農民送的紅豆餅。（圖擷取自總統府提供影片）

    今天是大年初二，賴清德總統今赴屏東精明寶宮參香祈福，並發送福袋給現場鄉親，萬丹農民為了感謝政府在「台美簽署對等貿易協定」中，成功爭取到紅豆、雞肉等關鍵農產品不降稅，特別準備熱騰騰的紅豆餅致謝，賴總統與府秘書長潘孟安也在趕場途中，直接在車上展開「紅豆餅午餐會」，賴大讚「我非常喜歡吃」，將貿易談判成果轉化為溫暖的在地滋味。

    賴清德、潘孟安在前往下一個行程的公務車上，立刻品嚐起農民的心意。潘孟安笑說，農民知道總統愛吃紅豆餅，所以特地送來這份禮物，成為他們今天的午餐。他也開玩笑爆料說，在邀總統吃吃看前，他已經忍不住先偷吃了一口，賴嚐了味道後也隨即豎起大拇指大讚：「哇，真讚！」

    賴清德在影片中對國人表示，他到屏東精明寶宮為全國人民祈福，也跟屏東鄉親拜年，很高興屏東許多農民前往參與，表達對政府的肯定，尤其萬丹種紅豆的鄉親送他紅豆餅，他也立刻接受農民的心意，「紅豆餅我也非常喜歡吃，我就不客氣了」！

    潘孟安也說，台美對等貿易協定剛完成簽訂，農民們無論是種鳳梨、芒果、芋頭、紅豆、蝴蝶蘭等，都帶來非常多農產品，感謝總統守住台灣農業，提升台灣進軍美國農產品市場的競爭力，也開啟了很好的條件，不只是科技、工業、傳統產業，也保住了農業。

    除此之外，屏東在地農民特別準備以「台美友好，台灣更好」為主題的供品奉祀神明，準備的供品有萬丹紅豆餅，來自高樹的鳳梨國乾、芋頭酥片，來自枋山的芒果乾，以及台美蘭花，一則感謝政府對台灣在地農業的重視，同時表達對台美簽署對等貿易協議新局的展望與期待。

