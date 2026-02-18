大年初二吃台灣農特產品 蘇巧慧攜3名縣市首長參選女力組「行銷連線」推銷

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧邀請黨籍苗栗縣長參選人陳品安、台中市長參選人何欣純、嘉義市長參選人王美惠組成「女力行銷連線」，挑選台灣在地特色農產開箱。（蘇巧慧辦公室提供）

大年初二闔家團圓，正是購買台灣農特產品與家人共享的好時機。民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧邀請黨籍苗栗縣長參選人陳品安、台中市長參選人何欣純、嘉義市長參選人王美惠組成「女力行銷連線」，挑選台灣在地特色農產開箱，更發起現場競標比賽，看誰能組成「最強伴手禮組合」，場面熱鬧；陳品安發揮在國立台灣大學習得的財經專業精準搶標，蘇巧慧直呼對方無愧於所學。

競標比賽規定僅能使用3600元籌碼作為有限預算，競標，新北金山甘薯片、深坑豆腐麻糬、淡水魚酥、嘉義沙茶風味魚仔餅、傳統大餅、阿里山烏龍茶方塊酥、苗栗大湖草莓米乖乖、台中豐原椪柑汁、辣椒醬及麻薏口味爆米花等12組農特產品，蘇巧慧笑稱，這是在考驗她們預算執行的能力。

4名參選人開始競標，第一樣競標物是雲林烤玉米餅乾，由屢次加碼的陳品安以800元籌碼成交，蘇巧慧接著試圖搶標苗栗大湖特產「草莓乖乖」，豈料被陳品安1000元籌碼劫走，何欣純驚呼「哪有人一包乖乖1000塊」！

新北農特產品登場時，蘇巧慧主動介紹新北深坑豆腐麻糬，又被陳品安以1800元籌碼搶標成功，率先達成目標；最後一項競標品是台中荔枝、水蜜桃氣泡飲，何欣純介紹家鄉土產特色，也矢言將其拿下，豈料蘇巧慧跟進陳品安狠砸大手筆招式，用1300元籌碼搶標，何欣純忍不住高呼剩餘籌碼不夠，最後協調一人一半共同成交。

4名參選人隨後紛紛介紹家鄉產品。蘇巧慧說，新北有山也有海，農特產品多元又好吃，將持續透過「女力行銷連線」共同行銷城市；陳品安推薦全國知名的苗栗大湖草莓，邀請民眾趁春節連假到苗栗走春；何欣純表示，台中大甲芋頭、豐原椪柑、南屯麻薏、東泉辣椒醬都受國人歡迎，邀請國人一起選購「台味伴手禮」；王美惠表示，嘉義業者透過創意，讓在地知名美食有了創新的模樣，展現嶄新創意滋味。

