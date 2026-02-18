澎湖縣長陳光復摔倒重傷送醫 澎湖各界不分黨派集氣

陳光復大年初一馬不停蹄分送福袋摔倒重傷，澎湖各界不分黨派集氣。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣大家長陳光復昨（17）日，在文化局演藝廳下樓摔倒重傷昏迷，緊急後送高雄榮總。總統賴清德表示，陳光復已完成減壓手術，拿下部分頭骨，但仍危險昏迷。澎湖縣政府及國民黨澎湖縣黨部、無黨籍縣長參選人葉竹林等，也紛紛上網呼籲民眾集氣，希望陳光復盡速恢復健康。

醫師出身的總統賴清德表示，陳光復後腦撞擊造成蜘蛛網膜下出血，人失去意識，情況比較緊急，在澎湖的三總醫院做好基本的處理後，送到高雄榮總，雖然進行緊急開刀減壓手術，術後情況是比在澎湖的時候要來得好、進步一些，但人還是陷於危險當中。

澎湖縣政府臉書官方粉絲團，也向外界報告，陳光復縣長目前情況穩定，持續接受醫療團隊觀察與治療中。感謝醫療團隊的專業照護，也感謝各界滿滿的關心與祝福。縣長與家屬都深深感受到這份溫暖與支持。也懇請大家持續為縣長集氣、祈福，讓我們熟悉的那份溫暖與力量，再次回到我們身邊，回到他熱愛的崗位，繼續為澎湖打拚。

面對陳光復突如其來意外，國民黨澎湖縣黨部、無黨澎湖縣長參選人葉竹林，也紛紛上網為陳光復祈福，大家不分黨派，盼望醫療團隊全力照護下，早日恢復健康、平安康復。也向第一時間投入搶救的醫護與相關人員致上敬意。

澎湖縣長陳光復大年初一，因下樓摔倒重摔昏迷緊急後送。（民眾提供）

