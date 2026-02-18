談鄭麗文法鼓山紅繩抖動 侯友宜：抖動就是好運綿綿不斷

新北市長侯友宜今天被問及國民黨主席鄭麗文除夕夜前往法鼓山撞鐘，出現紅繩抖動狀況時說，大家過年來拜廟都有所祈求，相信神佛庇佑大家平安健康，「尤其抖動就是好運綿綿不斷」。（資料照，記者黃子暘攝）

適逢大年初二，新北市長侯友宜今（14）日到蘆洲湧蓮寺參拜，席間受訪。被問及國民黨主席鄭麗文除夕夜前往法鼓山撞鐘，出現紅繩抖動狀況，侯友宜說，大家過年來拜廟都有所祈求，相信神佛庇佑大家平安健康，「尤其抖動就是好運綿綿不斷」，讓大家好運一直來。

另外，湧蓮寺國運籤士、農、工、商部分，分別抽到「下下」、「大吉」、「上上」、「下下」籤。侯友宜對此表示，湧蓮寺抽出的籤讓他非常有感觸，「家和萬事興」，所以家庭就要和，國家也是一樣，大家面對所有外面的挑戰，最重要是要團結和諧，一起往前走。

侯友宜也說，湧蓮寺侍奉觀世音菩薩，他每年都會來參拜，感謝湧蓮寺長期熱心公益，在主委陳宏昌帶領下，捐助6.6億元新建公益慈善大樓，有音樂廳，也讓蘆洲第二國民運動中心落腳，滿足在地民眾遊憩需求，盼今年順利完工。

