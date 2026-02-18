為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    初二新北新店太平宮參拜發福袋 蕭美琴推薦蘇巧慧：會做事、有魄力、溫暖

    2026/02/18 10:19 記者黃子暘／新北報導
    副總統蕭美琴擇定今（14）日大年初二，與民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧前往新店區太平宮參拜發福袋。（記者黃子暘攝）

    副總統蕭美琴擇定今（14）日大年初二，與民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧前往新店區太平宮參拜發福袋。蕭美琴向大眾拜年表示，很高興初二可拜訪新店鄉親、與大家一起互相加油，相信大家的共同願望與目標就是國家太平興盛、國家安居樂業。話鋒一轉，蕭美琴也推薦蘇巧慧，她說，新北最會做事又有魄力、有溫暖的蘇巧慧將持續與大家同在，盼會做事的人能一起共創好更美的台灣。

    此外，蕭美琴隨扈的淺棕色「Team Taiwan」戰貓帽T設計受到不少民眾青睞，蕭美琴指出，此款服飾設計有許多巧思，盼藉此讓大家在過年期間感受到警衛室的團隊感、儀式感，也已經送一件給很喜歡這款服飾的前總統蔡英文了，同時很感謝小英總統（蔡英文）連續多年邀請她到家裡吃年夜飯，感覺很溫暖；被問及是否擔憂識別率過高的問題，蕭美琴說，平常所有安全人員均按照專業執行安全維護作業。

    澎湖縣長陳光復在行程中不慎摔傷，後送高雄榮總治療，蕭美琴表示，非常遺憾發生如此意外，祈願陳光復早日康復。

    蘇巧慧率爭取連任的黨籍市議員陳乃瑜、交棒兒子陳韋任參選的市議員陳永福、市議員參選人陳欣岱、李昆穎出席活動。蘇巧慧表示，許多鄉親早上7點就來排隊等福袋，很高興蕭美琴回到她很熟悉的新北，也盼選民多多給予爭取連任、爭取勝選的黨籍市議員參選人支持，也盼新店未來成為新北發展最大的城市，成為人文、科技並重的城市，一起為新店、新北努力。

    副總統蕭美琴擇定今（14）日大年初二，與民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧前往新店區太平宮參拜發福袋。（記者黃子暘攝）

