加大空陸戰宣傳力道 蘇巧慧：陸續公布短片說明建設成績

適逢大年初二，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（14）日前往新店區太平宮與副總統蕭美琴一起參拜發福袋。（記者黃子暘攝）

適逢大年初二，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（14）日前往新店區太平宮與副總統蕭美琴一起參拜發福袋。蘇巧慧指出，陸續來新北參拜、拜年的總統賴清德、前總統蔡英文人氣都很旺，蕭美琴的戶籍更是在新北，與行政院長卓榮泰一樣非常關心新北建設發展，很高興他們來新北與大家一起加油。

此外，蘇巧慧加強空戰宣傳力道，從初一起將陸續公布8支短片，說明她的10年立委任內成績。蘇巧慧說，這第一支影片就是已經說了5年、300集故事的水獺媽媽，展現她陪伴親子的態度，這也代表她會持續、堅韌地做對的事情，未來還有關於如何解決自來水用水、交通問題、爭取大建設的影片，盼大眾一起來收看，了解她這10年與新北一起努力的成績。

而澎湖縣長陳光復在行程中不慎摔傷，後送高雄榮總醫治，蘇巧慧對此心疼表示，事發當日聽到消息感到非常震驚，陳光復不僅是認真縣政的縣長，還幫助許多弱勢孩童，盼陳光復早日康復，會為他祈福。

