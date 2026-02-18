鄭麗文手中紅繩「超自然抖動」 許美華：今年「果報年」值得期待

鄭麗文在祈福時，手中握著的紅色繩子兩度「抖動」，相關影片掀起網友熱議。（圖擷取自法鼓山YT）

法鼓山16日晚間舉行撞鐘祈福儀式，國民黨主席鄭麗文也出席儀式，敲擊最後3響，不過鄭麗文在祈福時，手中握著的紅色繩子兩度「劇烈抖動」，相關影片掀起網友熱議。反紫光奇遊團成員許美華昨（17日）在臉書發文提到，一早起來就看到滿滿的鄭麗文被紅繩抖動驚嚇的畫面，「看來今年會是個值得期待的果報年」。

許美華認為，2026年的農曆新年真的是太好看，先是除夕當天立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，聯名發聲明回應美國37位參眾議員，承諾新會期國防特別預算將列為最優先議案，接著是鄭麗文在法鼓山撞鐘時因為手中的紅繩兩度抖動的驚嚇畫面，看過的人都覺得很玄。

許美華提到，對於這個「超自然現象」，鄭麗文自己的解釋是「強烈感受到神明的感召」，但這件事最重要的意義是一般台灣人怎麼看待、解讀、理解這件事。許認為，大部分擁有民間信仰的台灣人，看到的感覺多半都是類似「通靈少女」劉柏君所說的「拍咪啊」，神靈菩薩感受到有壞東西混進來了。

至於為什麼會這樣？許美華強調，從科學角度深究下去一定有可以解釋的物理原因，但基於宗教或迷信的理由，人們選擇相信什麼，才是更重要的訊息。許美華舉例，假如昨天站在那裏的人是林義雄，他手握的紅繩抖動，大部分台灣人一定會覺得那是神明在保祐他，是一種讓人感到療癒、感覺，但台灣人為何看到鄭麗文被嚇到的畫面，會有一種「人在做天在看」的感受？

許美華解釋，鄭麗文為了自身政治舞台，站在台灣人的對立面，要把自由台灣推向極權中國，要讓台灣人做中國人，這是在背叛、傷害所有想要繼續自由的台灣人，是在出賣台灣。

許美華指出，鄭麗文說她在法鼓山「受到強烈感召」，更強烈的感召，應該是來自大多數笑她、罵她活該被神明警告的台灣人，法鼓山那108響的紅繩抖動，引發的社會熱議，還有對鄭麗文的無數嘲諷，都是在告訴鄭麗文與國民黨：「我們真的受夠了，希望神明懲罰你們。」

最後許美華也直言：「希望鄭麗文在未來的赴中舔共路上，都能想起她在法鼓山所收到的感召，不時想起台灣，還有台灣人為什麼這麼討厭你！」

