賴清德台南武廟發紅包 民眾大排長龍、頭香昨晚就來排隊

總統賴清德大年初二到台灣祀典武廟發紅包。（記者劉婉君攝）

今（18）日是大年初二「回娘家」，總統賴清德回到台南，一早於國定古蹟台灣祀典武廟發紅包，民眾大排長龍等候，人龍從武廟前繞到民權路一路排到西門圓環，第1組夫妻昨晚10時55分就到現場守候，穿著「Team Taiwan」帽T徹夜守候。

賴清德今天早上7時到祀典武廟發紅包，排在第1位、第2位的蔡先生伉儷為在地人，2人分別穿著總統府版紅色及黑色的「Team Taiwan」帽T前往排隊，邊聊天邊等候，2人已連續多年領總統紅包，這已是第2次搶頭香，回家後準備放在財位，祈求一切順利。

第3位王先生則是從安南區前往，約昨晚接近12時抵達排隊。

賴清德致詞時表示，大年初二他回娘家，他在成大擔任醫師時，就常到祀典武廟參拜，今來為台南祈福，也祈求台灣國泰民安。他感謝台灣百工百業、所有人民團結合作，台南地震、花蓮堰塞湖救災、美國對等關稅完成談判等，種種難關都已克服，現在對台灣是很好的時機，過去1年經濟成長率或股市表現都很好，如果團結繼續打拚下去，未來會更好，大家要有信心，身為總統，希望國家總預算可以趕快通過，讓經濟可以更好、照顧人民更多，面對中國威脅，國防一定要提升，國防預算也一定要通過。

賴清德說，他未來會加強對人民的照顧，經濟發展的價值，如果是老闆放在口袋就沒意思了，要向有錢人課較多的稅金，政府拿來照顧民眾，是執政的價值，也是政府存在的目的。

台南在地的蔡先生伉儷穿著「Team Taiwan」帽T排隊等候領取總統紅包。（記者劉婉君攝）

天未亮，等候領取總統紅包的民眾就已大排長龍。（記者劉婉君攝）

