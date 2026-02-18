賴清德「回娘家」祀典武廟發紅包 主委突不適、醫師當場關心

站在總統賴清德（左2）身邊的祀典武廟主委林培火（左3）突然身體不適，雖然以手摀住嘴巴，仍忍不住噴濺。（記者劉婉君攝）

大年初二，總統賴清德今（18）日「回娘家」，到台灣祀典武廟發紅包，立委陳亭妃致詞時，祀典武廟主委林培火突然身體不適嘔吐，雖然以手摀住嘴巴，仍忍不住噴濺出來，站在旁邊的賴清德左側肩膀和手也被波及，他和安南醫院院長林聖哲立即關心，致詞也一度中斷。

站在林培火右邊的賴清德，在第一時間即與林聖哲上前詢問林培火的身體狀況，有人趕緊拿椅子給林培火坐下休息，現場剛好有待命的救護車人員也立即上前協助，待狀況穩定後，致詞才繼續進行 。

賴清德表示，林培火提到家裡近日有人感染諾羅病毒，有可能因此受到影響，經林聖哲簡單處理，情形穩定，血糖正常，雖然血壓偏高，但應該是因為緊張。

稍後賴清德發放紅包給民眾時，狀況較穩定的林培火也一度回到賴清德身旁陪同，經旁人勸說才離開休息。

總統賴清德（中）致詞時，左肩衣服上可看到因祀典武廟主委林培火身體不適而被噴濺到的痕跡。（記者劉婉君攝）

