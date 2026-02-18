國防特別預算一拖再拖！矢板明夫曝藍白盤算「代價讓立場鬆動」

美國34名跨黨派議員12日致函立法院長韓國瑜（見圖）等人，關切立法院可能只批准部分強化台灣國防的預算。（資料照）

本月12日，美國34名跨黨派議員致函立法院長韓國瑜等人，關切立法院可能只批准部分強化台灣國防的預算。日本資深媒體人矢板明夫指出，台灣國防特別預算1.25兆元遲遲未在立法院獲審查通過，在野黨說要嚴審、要把關、要程序正義，「場面話講得很好聽，但結果就是『拖』。」

綜合媒體報導，美國34名跨黨派的聯邦參、眾議員12日致函韓國瑜等人，關切立法院可能只批准部分強化台灣國防的預算，盼支持足以應對當前形勢並清晰展現台灣自衛意志的經費；議員們也承諾，將解決軍售交付延宕的情形。

矢板明夫17日在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，在野黨拖到美國出聲，30多位美國跨黨派國會議員公開寫信給韓國瑜，直接點名關切，意思很清楚，「中國軍事壓力在升高，台灣卻在內耗，這說不過去。」

矢板明夫說，美國智庫更公開放話，如果有人刻意阻擋強化台灣防衛能力的預算，可以考慮取消相關政治人物與家人的簽證、綠卡。此話一出，風向立刻變了，原本卡關的國防預算，韓國瑜很快發表中英文聲明，說會列為「最優先審議」議案。

矢板明夫直言，這絕非巧合，政治從來不靠巧合，在野黨嘴上講程序，心裡其實在算「代價」。當代價只是被罵幾句，當然還可以硬撐；可是當代價可能影響簽證、家人、未來出入美國的自由，立場就會鬆動，「這就叫現實。」

矢板明夫表示，很多人喜歡說民主國家要溫良恭儉讓，問題是「對手不是君子」，中國動不動就拿貿易當武器。鳳梨不准進口、石斑魚被卡關，理由永遠很「技術」，其實就是政治施壓，「你講規則，他講拳頭。」

矢板明夫強調，如果民主陣營永遠只會講道理，卻不敢讓對方付出代價，最後輸的只會是自己，「壞人不怕好人，壞人只怕更狠的人。」國防預算不是一般法案，而是攸關國家安全，美國這次釋放的訊號其實很直白，「你要安全保障，就要拿出態度。如果自己都不重視國防，別人憑什麼替你撐腰？」

矢板明夫說，民主制度當然重要，但民主不是拖延的藉口，更不是應對外部威脅的防護罩，世界已經進入硬碰硬的時代，講道理有用，但講後果更有用，「希望國民黨這次講的是真的，國防預算真的能夠在國會通過。不僅僅是美國、日本菲律賓等周圍國家也都非常關心這件事。」

