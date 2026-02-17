陳光復重摔轉診高榮 家屬發聲：相信他能度過，請化關心為祈禱

澎湖縣長陳光復摔傷前，還在發紅包給民眾。（民眾提供）

澎湖縣長陳光復今（17）日下午於文化局演藝廳參加春節活動時，不慎從階梯重摔致頭部重創昏迷，目前已轉送高雄榮總準備接受顱內減壓手術。面對此突發憾事，陳光復家屬稍早借他的臉書沉痛發聲，坦言全家深受震撼，但在感謝府院首長與醫護團隊搶救之餘，也強調陳光復一向具備堅強韌性，定能度過難關；同時誠摯請求外界暫時不要前往醫院或撥打電話，將關心化作祈禱，讓縣長能安靜接受後續治療。

根據醫療團隊說明，高雄榮總院長陳金順強調，陳光復目前處於3至7天的危險緊急觀察期，專業醫療團隊已接手進行相關手術。家屬在發文中特別對總統、副總統、行政院長、縣府團隊及醫護人員表達了最深切的謝意，並感謝各界在第一時間提供的協助與關懷。

家屬盼各界給予空間靜養治療

家屬在文中表示，看到紛紛傳來的訊息非常感謝，但為了確保治療環境不受干擾，希望好友們能給予一點空間，暫時先不要前往醫院或撥打電話。家屬感性寫道：「光復一向堅強，我們相信他一定會努力度過這個難關」，呼籲疼愛縣長的朋友們一起集氣守護。

該貼文發布後，隨即引發澎湖鄉親與全台網友廣大迴響，留言區湧入無數「縣長加油」、「祈求脫離險境」、「祝縣長早日康復」的集氣祝福，希望藉由大眾的力量守護縣長度過難關。

凌天航空直升機，肩負後送縣長陳光復任務。（凌天航空提供）

