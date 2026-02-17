為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文撞鐘「紅繩抖動」 林志潔諷：諂媚敵人會感應到神明警示

    2026/02/17 20:36 即時新聞／綜合報導
    鄭麗文在祈福時，手中握著的紅色繩子兩度「抖動」，相關影片掀起網友熱議。（本報合成）

    鄭麗文在祈福時，手中握著的紅色繩子兩度「抖動」，相關影片掀起網友熱議。（本報合成）

    國民黨主席鄭麗文除夕參加法鼓山撞鐘活動祈福儀式，不過在撞鐘108響時，手中紅繩兩度劇烈抖動，掀起網友熱議。對此，陽明交大法律學者林志潔諷刺，「諂媚敵人，背棄故鄉，自然會感應到神明的警示」。

    林志潔在臉書發文表示，她個人是非常相信「善惡輪迴終有報」的，認為有時只是時間的問題，或許可以在短時間內欺騙很多人，但無法永遠欺騙很多人。她分享，多年前曾有位前輩成日開酸，濫用權勢，失格失德，後來果然自招痛擊，受到唾棄，「真的不要自以為一時有滔天權勢，把持資源就可橫行霸道」。

    林志潔指出，她看完影片後，認為紅繩確實是持續抖動，且不是鄭麗文自己動的，「既然不是拿繩的人動，那必然是有超自然的力量了」。她說法鼓山除夕撞鐘，是希望鐘聲斷除煩惱，實踐「我和人和」的慈悲共振，祈願國泰民安，世界和平。若有人心存歹念，諂媚敵人，背棄故鄉，自然會感應到神明的警示。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「這就是逆天而行的兇兆！」、「這就是磁場，頻率不一樣才會互相排斥，你看隔壁和尚繩子是緩緩地抖動，那才是正常感應」、「神明都已經開示了，他們理當回頭是岸」、「行善者禍已遠離，行惡者禍將到來」、「天給的警示」。

