陳光復意外重摔後送 澎湖縣府事務副縣長林皆興代行

澎湖縣長陳光復摔倒重傷，凌天航空緊急啟動後送。（凌天航空提供）

​澎湖縣長陳光復於今（17）日下午3時許，前往澎湖縣文化局演藝廳參加春節公演活動並發放福袋時，不慎於階梯失足跌倒，導致受傷，隨行人員第一時間通報澎湖縣政府消防局，緊急送往三軍總醫院澎湖分院救治。

經醫療團隊全力搶救，為求更進一步的檢查與醫療照顧，經家屬與醫療團隊共同討論後，決定轉診至雄榮民總醫院進行後續治療；下午6時起飛、6時34分落地、44分離開高雄機場，直接驅車前往醫院。說也奇怪，小港機場停機坪燈柱故障1年，縣長陳光復後送立即就修復，效率之高，引發各界讚嘆。

​澎湖縣政府行政處表示，陳光復縣長受傷期間，縣政事務將依規定由林皆興副縣長代行。行政處強調，縣府團隊將維持正常運作，各項春節期間的為民服務與公共安全維護工作均照常進行，請鄉親放心。林皆興也代表縣府團隊感謝各界的關心，並祈願陳縣長早日康復。

另外，陳光復受傷消息傳出，不僅澎湖縣政府局處長齊聚三總澎湖分院，關心陳光復病情之外，國民黨籍澎湖縣議長陳毓仁、議員魏睿宏、前議員歐中慨等人，都到醫院關心。至於陳光復已提名連任，病情發展恐將影響佈局，成為各界關注的重點。

澎湖縣長陳光復摔傷前，還在發紅包給民眾。（民眾提供）

