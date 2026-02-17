鄭麗文撞鐘紅繩狂抖！ 「科學派」網友這樣理性分析……

鄭麗文在祈福時，手中握著的紅色繩子兩度「抖動」，相關影片掀起網友熱議。（圖擷取自法鼓山YT）

國民黨主席鄭麗文昨（16日）除夕出席法鼓山撞鐘活動祈福儀式，儀式過程中手中紅繩兩度劇烈抖動，讓她回應是「強烈感受到神明的感召」。對此，有網友發問，「排除對政黨的偏好，有人對這個靈動有合理的解釋嗎？」許多網友認為，「是鐘聲共振造成的」。

一名網友在Threads發文表示，除夕法鼓山撞鐘祈福法會中，在第107響到108響的畫面，鄭麗文手中紅繩兩度劇烈抖動，「先排除對政黨的偏好，有人對這個靈動有合理的解釋嗎？」

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友認為，是鐘聲共振造成的，剛好鄭麗文又在接近正中間的位置，是共振最強的位置上。但要說成靈動也可以，要詮釋成神給予警告，還是神降神跡給她加持，正反面詮釋都是看人的解釋的。

其他網友也紛紛表示，「說是因為敲鐘引發的振動，但當時根本沒敲呀」、「她站在鐘的正前方！聲波直線傳導太強，她的全身都被聲波影響很不舒服」、「不管發生的原因是科學還是玄學，是賊就會心虛」、「我的看法是繩子抖動起來，她被嚇到」、「妖孽碰到神器」、「科學的盡頭果然是玄學」、「鐘聲共振音波傳導效果，且又是站在中間，玄學方面或許幫她清靈淨化」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法