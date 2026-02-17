周春米走春拜廟發開運小紅包 民眾排人龍熱鬧滾滾

今天是農曆春節大年初一，屏東縣長周春米整天「馬不停蹄」跑滿屏東市多處指標廟宇走春拜年，並發送縣府精心製作的「瑞馬春騰」1元小紅包。（記者陳彥廷攝）

今天是農曆春節大年初一，屏東縣長周春米整天「馬不停蹄」跑滿屏東市多處指標廟宇走春拜年，並發送縣府精心製作的「瑞馬春騰」1元小紅包，向鄉親傳遞新春祝福，所到之處人潮滿滿。

為搶得新年第一聲祝福，民眾早早來排隊等候，各個廟宇現場可見不少家庭扶老攜幼一同參與，洋溢濃濃年節喜氣與歡樂氛圍，熱鬧滾滾，周春米一一與民眾握手致意、親切寒暄，並不時彎身與小朋友互動合影，氣氛溫馨，現場此起彼落的「新年快樂」與歡笑聲，廟埕年味十足。

請繼續往下閱讀...

周春米早上起就一連走訪市區的11間廟宇直到下午5時許，許多早早就來等待的長輩開心表示「每年都很期待領到縣長的小紅包」，也有年輕家長笑說，帶孩子來拜拜兼領祝福，「不只討吉利，也留下很棒的新年回憶。」廟宇內外人潮絡繹不絕，香火鼎盛、笑聲不斷，處處可見民眾合影留念、互道祝福的溫馨畫面，為屏東揭開充滿喜氣與希望的新春序幕。

周春米說，春節是最重要的團圓時刻，特別準備小紅包向鄉親拜年，希望讓每一位收到的人，都能感受到來自屏東的新春祝福與心意；看到大家一早就帶著笑容前來領取，讓她非常感動，也感受到屏東濃厚的人情味，讓農曆新年的第一天，在熱鬧與感動中溫暖展開。

為搶得新年第一聲祝福，民眾早早來排隊等候，各個廟宇現場可見不少家庭扶老攜幼一同參與，洋溢濃濃年節喜氣與歡樂氛圍，熱鬧滾滾。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法