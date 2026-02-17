回防台南拉抬2026選情 賴清德：盼中央地方合作再升級

總統賴清德在台南麻豆代天府致詞說，美國關稅談判的艱辛及卓越成果，感謝市長黃偉哲帶領團隊與中央合作建設台南，未來台南要繼續進步下去。（記者王姝琇攝）

總統賴清德今日前往台南麻豆代天府發放福袋，同時回防台南拉抬民進黨2026年選情。賴清德致詞提及，美國關稅談判的艱辛及卓越成果，感謝市長黃偉哲帶領團隊與中央合作建設台南，未來台南要繼續進步下去。

賴清德指出，去年地震、風災接連造成嚴重災情，對台南來說是挑戰的一年，此次回來台南向眾神為台灣人民祈福，也祈禱台南市四時無災、八節有慶，也祝福民眾馬年行大運；他特別提到去年美國關稅談判的艱辛過程及所獲得的成果。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，美國關稅談判確實是艱難的工作，台灣對美國出銷非常高，2年前約739億元美金，日、韓都沒有這麼多，但他們的美國關稅卻相對低，去年進行關稅談判時台灣出銷已超過1500億元美金，一方面談判、一方面持續出銷，讓談判過程顯得更加艱辛，但經由政府談判團隊與業者共同合作，成績已經出來，對應關稅降到15%且不疊加，國際社會都很羨慕。

賴清德提到，半導體等科技業台灣拿到全球最優惠待遇，農產品項目關稅也守住，例如美國的稻米、雞肉進來台灣都沒有降低關稅，對種稻米的農家或對養雞業都有幫助，其他多項農產品也都有守住，此外蘭花、吳郭魚銷到美國則是0%關稅。

賴清德說，除了關稅部分，地方政府與中央合作建設地方，尤其是在台南市的建設成績有目共睹，過去8年感謝黃偉哲帶領團隊與中央合作建設台南，未來台南要繼續進步下去。

回防台南拉抬民進黨2026年選情，總統賴清德前往麻豆代天府發放福袋。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法