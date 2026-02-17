中共「AI統戰」鎖定台灣原住民 伍麗華提三大數位防線

民進黨籍原住民立法委員伍麗華今受訪示警表示，中共正利用AI技術偽造原住民形象，並結合「炎黃子孫」的錯誤史觀，進行一場「數位特洛伊木馬」式的滲透。（資料照）

無黨籍立委高金素梅涉利用人頭詐領助理費．網壇卻瘋傳假「AI原住民」發聲力挺高金，顯見中共對台認知戰加劇。民進黨籍原住民立法委員伍麗華今受訪表示，中共正利用AI技術偽造原住民形象，並結合「炎黃子孫」的錯誤史觀，試圖消滅台灣原住民族作為「南島語族起源」的主體性，這是一場「數位特洛伊木馬」式的滲透，呼籲政府、平台與全民應共同構築三位一體的數位防線。

台灣是南島母親 拒絕被納入「炎黃體系」

伍麗華Saidhai Tahovecahe接受本報訪問時指出，國際學界早已透過語言學、考古學及「構樹」基因研究，證實了「出台灣說」（Out of Taiwan）。台灣不僅擁有五千年的文明縱深，更是太平洋、大洋洲與東南亞南島語族的發源地與擴散起點。

「我們是連結海洋的文化母親，絕非中國政治架構下的『少數民族』。」伍麗華批駁，中共強行將台灣原住民歸類為「炎黃子孫」，不僅是文化上的無知，更是政治霸凌。她更遺憾指出，國內部分原住民政客與對岸「裡應外合」自我矮化，呼籲族人應自信地站在南島文化的制高點，拒絕淪為統戰樣板。

科技滲透 AI深偽技術成國安新威脅

面對科技演進，伍麗華調查發現，統戰手法已從實體的「落地接待」進化為「雲端滲透」，未來可能出現穿著族服、口音道地的「AI虛擬原住民網紅」或「深偽族群領袖」，在社群媒體上宣揚武統或投降論調。

伍麗華強調，這是一種數位特洛伊木馬，旨在製造族群內部混亂，瓦解台灣的防衛意志。這種透過AI生成的虛假影像，因傳播速度快、辨識難度高，已提升至國安層級的認知作戰，意在潛移默化地進行思想洗腦 。

建構「政府、平台、全民」三級防禦體系

針對新型態的AI威脅，伍麗華提出三大層面具體的「數位防線」建構方案，首先，政府層面：法制與溯源，加速「AI基本法」修法，針對涉及國安、煽動戰爭的惡意AI內容訂定刑責，研發「AI反制技術」提升即時辨識能力；平台層面：標示與自律，要求社群平台（FB、TikTok等）落實「數位浮水印」，強制標示AI生成內容；建立惡意機器人帳號的快速下架機制。

伍麗華補充，就民眾層面：識讀與零信任，培養「眼見不一定為憑」的習慣，將AI識讀納入原鄉與公民教育；推廣「停、看、聽」查證原則，善用事實查核中心資源。

伍麗華強調，守護台灣原住民族，即是捍衛台灣民主價值，原住民族不僅是山海的守護者，更是台灣民主價值的捍衛者。面對「紅色供應鏈」與「AI認知作戰」的雙重威脅，唯有強化文化認同、深化媒體識讀並完善科技治理，才能讓台灣在變動的國際局勢中站穩腳步，讓台灣以及南島民族的光芒持續照耀世界、凸顯台灣地位。

